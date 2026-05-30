Benitez si candida a ct dell'Italia: "Mi stimolerebbe. Allegri? ADL è furbo"

30 Mag 2026 - 14:43
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L'ex allenatore di Napoli e Inter, Rafa Benitez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport da Budapest, a poche ore dalla finale di Champions League che si giocherà fra Arsenal e Paris Saint-Germain. Alla domanda se sarebbe disposto a fare il ct della Nazionale ha risposto: "Lei lo farebbe il CT della Nazionale Italiana Sto migliorando il mio italiano . Per me è un altro stimolo quello di fare il ct. Se mi piacerebbe? Sì". Poi ha parlato della situazione del Napoli, squadra che ha allenato per un paio di anni: "De Laurentiis è molto furbo e sa che Allegri ha l'esperienza giusta. Dopo Conte non è facile trovare un altro allenatore all'altezza e lui l'ha trovato". 

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