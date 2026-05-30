SPRINT RACE

Fernandez apre la doppietta Aprilia nella Sprint davanti a Martin. Giù dal podio Bezzecchi

Terzo gradino del podio per Di Giannatonio con la Desmosedici VR46

di Stefano Gatti
30 Mag 2026 - 15:51
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Raul Fernandez si aggiudica al Mugello la Sprint Race del Gran Premio d'Italia. Scattato dal centro di una prima fila tutta Aprilia, il pilota spagnolo del cliente Trackhouse la spunta sulla RS-GP di Jorge Martin che nella seconda metà di gara prova ad ingaggiarlo ma deve poi accontentarsi del secondo posto. A decidere la gara a scelta di Fernandez e Martin di utilizzare la mescola media al posteriore. Terzo gradino del podio per Fabio Di Giannantonio con la migliore delle Ducati al traguardo. Il pilota romano del team VR46 precede Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia del team ufficiale. Il leader del Mondiale chiude quarto una gara iniziata dalla pole position, mentre a chiudere la top five è il rientrante Marc Marquez con la Ducati Lenovo.

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Come sulla griglia di partenza, a separare le due Ducati factory (settimo Francesco Bagnaia, partita male) è stato Fermin Aldeguer con la Desmosedici Gresini. Ai Ogura con l'altra Aprilia Trackouse, Pedro Acosta con la KTM factory e Diogo Moreira con la Honda LCR completano la top ten. Finale in netTo calo per il rookie brasiliano, che era quinto davanti a Marquez nella fase centrale della Sprint. Termina con una caduta al quinto degli undici giri in programma la gara di Enea Bastianini che in quel momento era ottavo con la KTM Tech3, in bagarre con quella factory di Pedro Acosta. A terra a metà distanza anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati VR46 e poi Joan Mir con la Honda HRC.

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