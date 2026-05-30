Fernandez apre la doppietta Aprilia nella Sprint davanti a Martin. Giù dal podio Bezzecchi

Come sulla griglia di partenza, a separare le due Ducati factory (settimo Francesco Bagnaia, partita male) è stato Fermin Aldeguer con la Desmosedici Gresini. Ai Ogura con l'altra Aprilia Trackouse, Pedro Acosta con la KTM factory e Diogo Moreira con la Honda LCR completano la top ten. Finale in netTo calo per il rookie brasiliano, che era quinto davanti a Marquez nella fase centrale della Sprint. Termina con una caduta al quinto degli undici giri in programma la gara di Enea Bastianini che in quel momento era ottavo con la KTM Tech3, in bagarre con quella factory di Pedro Acosta. A terra a metà distanza anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati VR46 e poi Joan Mir con la Honda HRC.