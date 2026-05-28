ROLAND GARROS

Roland Garros: malore improvviso, Sinner negli spogliatoi con il fisioterapista

L'allarme lanciato dal numero uno del mondo dopo aver perso tre game consecutivi (5-4 0-40) nel terzo set

28 Mag 2026 - 15:26
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© Getty Images | Roland Garros, problemi fisici per Sinner
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Incredibile quanto è accaduto a Jannik Sinner nel suo match di secondo turno al Roland Garros. In vantaggio nettamente contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo sul 6-3, 6-2, 5-1 l'azzurro ha accusato un improvviso malore che lo ha debilitato e portato Cerundolo a rimontare fino al 5-4 e 0-40 sul servizio di Sinner. A quel punto Sinner ha chiamato l'arbitro di sedia, che ha interrotto il gioco e chiamato il fisioterapista a bordo campo: "Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare". Dopo un breve consulto, in cui Sinner è sembrato dire di dover rimettere, il numero 1 del mondo ha lasciato il campo e si è diretto negli spogliatoi. Dopo una pausa di qualche minuto, Jannik Sinner è rientrato in campo al Roland Garros ma con evidenti difficoltà fisiche, cedendo subito il servizio a Juan Manuel Cerundolo. "Stanno valutando la situazione, misurando la pressione", ha detto la giudice di sedia all'argentino durante la pausa. 

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