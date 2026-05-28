TENNIS Osaka, nuova sfilata di moda al Roland Garros: in campo con bomber color oro e strascico avorio FOTO

Naomi Osaka continua a dettare tendenza a Parigi. Per il suo secondo match agli Open di Francia contro Donna Vekic la stella del tennis giapponese ha indossato un bomber color oro metallizzato sopra il suo abito da gioco dorato tempestato di paillettes, con uno strascico color avorio, in un look che mescola abbigliamento sportivo e alta moda. Osaka si è poi tolta lo strascico e il bomber, consegnandoli a un raccattapalle. Per il suo match d'esordio di martedì Osaka è entrata in campo con una gonna nera cerimoniale e un corpetto senza maniche ricamato, prima di rivelare il suo abito dorato che, a suo dire, le ricordava la Torre Eiffel scintillante di notte.