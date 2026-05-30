VERSO LUSSEMBURGO-ITALIA

Donnarumma: "Non andare al Mondiale è stata una mazzata, voglio essere d'esempio per i giovani"

Il portiere azzurro, che farà da chioccia ai giovani chiamati dal ct ad interim Silvio Baldini, ha parlato in conferenza

30 Mag 2026 - 15:08
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"Da capitano mi sono sentito in dovere di chiamare Baldini e dare mia disponibilità, sono stato contento che mi abbia chiamato. Anche tutti i miei compagni sarebbero venuti con piacere, hanno voglia di ripartire e riportare l'Italia dove merita, sono qui anche a nome di tutti loro". Così Gigio Donnarumma parlando oggi dal ritiro di Coverciano per preparare le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia sotto la guida del ct ad interim Silvio Baldini. "Gli ho detto che se avesse avuto bisogno ci sarei stato, è stata poi sua la decisione di convocarmi - ha precisato Donnarumma - così come è sua quella di puntare sul proprio gruppo di giovani. Io spero di essere un esempio per questi ragazzi e che alcuni di loro potranno darci una mano per la Nazionale, sono davvero forti. La mancata qualificazione a questo Mondiale è stata una mazzata incredibile''. 

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