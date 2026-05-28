Roland Garros, la sconfitta di Sinner sui siti internazionali: "Notizia bomba, il caldo elimina il n.1"

© Foto da web | As (Spagna): "Notizia bomba, il caldo elimina Sinner"
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La sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo ha fatto il giro del mondo ed è finita nelle aperture di molti siti internazionali. "Terremoto, Sinner eliminato" oppure "Notizia bomba: il caldo elimina Sinner" sono i titoli più ricorrenti. L'altoatesino ha interrotto una striscia di 30 vittorie consecutive.