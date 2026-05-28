Il crollo di Sinner e la maledizione del Roland Garros: anche il numero uno del mondo è umano

La faccia di Sinner, da metà del terzo set in poi, era più esplicativa di mille frasi dette o scritte. La faccia di uno che non vedeva l'ora di andare a casa, che non riusciva a buttarla di là, che collezionava doppi falli come non gli era mai capitato. Aveva sì problemi fisici, evidenti, si appoggiava alla racchetta come se fosse un bastone mentre aspettava di rispondere. Nemmeno mezzo sorriso, nemmeno l'accenno di un piccolo sollievo che potesse lasciar presagire una ripresa. Palle-break sprecate come non gli era mai successo, smash steccati come un qualunque giocatore di club. Il vero Sinner è uscito d scena sul 5-1 del terzo set, quando sembrava che ormai fosse tranquillamente qualificato al turno successivo. Poi è entrata la sua controfigura, che gli assomigliava nei tratti somatici ma non aveva nulla a che fare con il campione che conosciamo e che adesso avrebbe bisogno di una bella vacanza per poter pensare serenamente e difendere il titolo vinto l'anno scorso a Wimbledon.