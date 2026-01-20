Australian Open: Sinner doma Gaston e passa il turno

Bastano un'ora e sette minuti, a Jannik Sinner, per conquistare il secondo turno degli Australian Open. L'azzurro ha infatti nettamente la meglio su Hugo Gaston anche prima del ritiro del francese, prostrato probabilmente da quello stesso virus intestinale che ha colpito Flavio Cobolli nei giorni scorsi. Il match si chiude così dopo due parziali vinti da Jannik, col punteggio di 6-2, 6-1, e manda Sinner al turno successivo: nelle prossime ore, l'altoatesino scoprirà il suo avversario. Nei primissimi game il numero due del mondo dimostra di doversi ancora tirare a lucido, soffrendo il servizio di Gaston. Il francese è efficace anche in risposta nel primissimo game e vola addirittura sul 40-0, per poi farsi rimontare, ma riesce a tenere in parità il risultato fino al 2-2. Sinner piazza in seguito la prima palla-break e, con tranquillità, chiude i giochi sul 6-2 dopo 37' di gioco. Non c'è partita e non c'è storia, invece, nel secondo set. Gaston si spegne progressivamente e serve a velocità sempre minori, mostrando evidenti dolori e difficoltà, che consentono a Sinner di comandare interamente il set e gli scambi. Jannik arriva a sei ace e perde un solo game, sul servizio del rivale e nel sesto gioco, chiudendo in mezz'ora. Dopo aver perso i primi due set coi parziali di 6-2, 6-1, Gaston alza bandiera bianca: ritiro e ko per il francese, Sinner avanza con merito mostrando un buon tennis e una condizione da rifinire, ma già positiva.