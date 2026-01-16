Alcaraz e il patto per battere Sinner: "Se vinco a Melbourne mi tatuo un canguro"

Incisivo ma riservato, lo spagnolo evita di entrare nei dettagli sulle ragioni della scelta, ribadendo il clima di condivisione che ha accompagnato la decisione: "È stata una decisione condivisa. Nella vita ci sono capitoli che devono essere chiusi, e abbiamo sentito che questo era il momento giusto. Sono molto grato per questi sette anni con Juan Carlos. Grazie a lui, in gran parte, sono il giocatore che sono oggi. Ho imparato tantissimo. Ma entrambi abbiamo deciso di chiudere questo capitolo amichevolmente. In una squadra professionale e unita come la nostra, nessuna decisione viene presa senza discuterne insieme. Quindi è stato un problema che abbiamo affrontato internamente, e lo abbiamo fatto in modo collaborativo e naturale".