Australian Open, l'incubo è il virus: fughe in bagno e ritiri. Sinner alza la guardia

Un misterioso virus gastrointestinale e sbalzi termici folli stanno decimando il tabellone. L'immagine simbolo è quella di Luciano Darderi: appena fatto il match point contro Garin, invece di esultare, ha stretto frettolosamente la mano all'avversario ed è corso via rantolando "Devo andare in bagno" tra dolori lancinanti. È andata peggio a Flavio Cobolli, costretto al ritiro per un attacco improvviso che lo ha disidratato nonostante l'assunzione di farmaci, e al francese Hugo Gaston, che ha alzato bandiera bianca contro Sinner dopo due set per spasmi addominali. Anche il belga Collignon (avversario di Musetti) si è arreso a problemi fisici.