Australian Open, l'incubo è il virus: fughe in bagno e ritiri. Sinner alza la guardia

I giornali sportivi: mercoledì 21 gennaio 2026
© sportmediaset
© sportmediaset
Epidemia a Melbourne: Darderi scappa in bagno, ritiri per Cobolli e Gaston. Sbalzi termici e virus spaventano il torneo
All'Australian Open più che gli avversari, l'incubo dei tennisti è diventato il mal di pancia. Una sorta di "maledizione di Montezuma" si aggira tra spogliatoi e player lounge, complici anche le condizioni climatiche estreme, con sbalzi dai 42 ai 18 gradi che hanno già causato svenimenti tra i raccattapalle.
Un misterioso virus gastrointestinale e sbalzi termici folli stanno decimando il tabellone. L'immagine simbolo è quella di Luciano Darderi: appena fatto il match point contro Garin, invece di esultare, ha stretto frettolosamente la mano all'avversario ed è corso via rantolando "Devo andare in bagno" tra dolori lancinanti. È andata peggio a Flavio Cobolli, costretto al ritiro per un attacco improvviso che lo ha disidratato nonostante l'assunzione di farmaci, e al francese Hugo Gaston, che ha alzato bandiera bianca contro Sinner dopo due set per spasmi addominali. Anche il belga Collignon (avversario di Musetti) si è arreso a problemi fisici.
Chi osserva tutto con estrema cautela è Jannik Sinner. Il numero uno al mondo non ha dimenticato il malore che quasi gli costò caro l'anno scorso contro Rune e ha deciso di blindarsi. "C'è tensione, fa caldo e si suda: se non bevi la quantità giusta rischi grosso", ha spiegato l'azzurro, citando anche i casi di Auger-Aliassime e Collignon. La strategia è chiara: massima professionalità, idratazione curata nei minimi dettagli e risparmio energetico per evitare crampi o influenze che potrebbero rovinare il torneo.
© sportmediaset
© sportmediaset