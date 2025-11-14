Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
ATP Finals

Auger-Aliassime batte Zverev e vola in semifinale: domani la sfida ad Alcaraz

Il canadese si aggiudica la sfida al numero 1 del mondo battendo il tedesco 6-4, 7-6

di Redazione
14 Nov 2025 - 23:14
© Getty Images

© Getty Images

Colpo di scena nell’ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals: Felix Auger-Aliassime, nel gruppo di Sinner, piega 2-0 Alexander Zverev in due ore e sei minuti e raggiunge le semifinali strappando il secondo posto. Il canadese si impone in poco più di due ore, con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e un tennis di alto livello. Per Felix ora c’è la suggestiva sfida con Carlos Alcaraz, fresco di numero uno, mentre Jannik Sinner dovrà vedersela con de Minaur.

Il primo parziale è decisamente equilibrato, con il tedesco che però sembra avere qualcosa in più. Zverev fallisce due palle break fatali, perché sul 5-4 il canadese (nonostante tre set point annullati da Alexander) riesce a trovare lo spunto per strappare il turno di battuta al suo avversario e infilare il primo break per chiudere 6-4 dopo cinquanta minuti. I due tengono tutti i turni di battuta nel secondo set, nonostante abbiano più volte la chance di passare in vantaggio (tre palle break per Auger-Aliassime, due per Zverev). L’equilibrio continua a regnare sovrano fino al 6-6, con la sfida che giunge al tie-break. Piccolo allungo iniziale del canadese, ma il tedesco rientra e ancora una volta dà l’impressione di portare l’incontro al terzo set. Sul 4-4 Auger-Aliassime cambia marcia, infilando tre punti consecutivi che gli permettono di chiudere con il 7-6 e il 2-0 definitivo che vale il secondo posto nel girone di Sinner.

Felix sfiderà in semifinale Carlos Alcaraz, il vincitore di questo match dovrà vedersela con uno tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, protagonisti nell’altra semifinale.

Leggi anche

Sinner: "Con Shelton un'ottima partita, il pubblico mi ha aiutato tanto e lo ringrazio"

atp finals
alexander zverev
auger-aliassime

Ultimi video

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

I più visti di Tennis

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

Alcaraz riceve il premio come n.1 Atp davanti agli occhi di Sinner LE FOTO

Freddo e implacabile, Sinner annienta ancora Zverev e stacca il pass per la semifinale

Musetti lotta, dà spettacolo ed esalta Torino: De Minaur battuto in tre set

Sinner: "Partita difficile ma ho gestito bene i momenti importanti"

Alcaraz vince la battaglia con Fritz: lo spagnolo a una vittoria dalla conferma del numero uno

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:43
LA Galaxy, Reus vicino al rinnovo
23:40
Finals: a Torino anche i campioni del tennis virtuale
23:23
Spagna, l'ex ct Clemente: "Lotta tra galli, così Yamal non dura molto"
Damien Comolli
23:22
Comolli: "La cultura di un club si costruisce dal basso, i dati guidano ogni scelta"
23:14
Auger-Aliassime batte Zverev e vola in semifinale: domani la sfida ad Alcaraz