Auger-Aliassime batte Zverev e vola in semifinale: domani la sfida ad Alcaraz

Il primo parziale è decisamente equilibrato, con il tedesco che però sembra avere qualcosa in più. Zverev fallisce due palle break fatali, perché sul 5-4 il canadese (nonostante tre set point annullati da Alexander) riesce a trovare lo spunto per strappare il turno di battuta al suo avversario e infilare il primo break per chiudere 6-4 dopo cinquanta minuti. I due tengono tutti i turni di battuta nel secondo set, nonostante abbiano più volte la chance di passare in vantaggio (tre palle break per Auger-Aliassime, due per Zverev). L’equilibrio continua a regnare sovrano fino al 6-6, con la sfida che giunge al tie-break. Piccolo allungo iniziale del canadese, ma il tedesco rientra e ancora una volta dà l’impressione di portare l’incontro al terzo set. Sul 4-4 Auger-Aliassime cambia marcia, infilando tre punti consecutivi che gli permettono di chiudere con il 7-6 e il 2-0 definitivo che vale il secondo posto nel girone di Sinner.