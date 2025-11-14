Auger-Aliassime batte Zverev e vola in semifinale: domani la sfida ad Alcaraz

Il canadese si aggiudica la sfida al numero 1 del mondo battendo il tedesco 6-4, 7-6di Redazione
© Getty Images
Colpo di scena nell’ultimo match della fase a gironi delle Atp Finals: Felix Auger-Aliassime, nel gruppo di Sinner, piega 2-0 Alexander Zverev in due ore e sei minuti e raggiunge le semifinali strappando il secondo posto. Il canadese si impone in poco più di due ore, con il punteggio di 6-4, 7-6(4) e un tennis di alto livello. Per Felix ora c’è la suggestiva sfida con Carlos Alcaraz, fresco di numero uno, mentre Jannik Sinner dovrà vedersela con de Minaur.
Il primo parziale è decisamente equilibrato, con il tedesco che però sembra avere qualcosa in più. Zverev fallisce due palle break fatali, perché sul 5-4 il canadese (nonostante tre set point annullati da Alexander) riesce a trovare lo spunto per strappare il turno di battuta al suo avversario e infilare il primo break per chiudere 6-4 dopo cinquanta minuti. I due tengono tutti i turni di battuta nel secondo set, nonostante abbiano più volte la chance di passare in vantaggio (tre palle break per Auger-Aliassime, due per Zverev). L’equilibrio continua a regnare sovrano fino al 6-6, con la sfida che giunge al tie-break. Piccolo allungo iniziale del canadese, ma il tedesco rientra e ancora una volta dà l’impressione di portare l’incontro al terzo set. Sul 4-4 Auger-Aliassime cambia marcia, infilando tre punti consecutivi che gli permettono di chiudere con il 7-6 e il 2-0 definitivo che vale il secondo posto nel girone di Sinner.
Felix sfiderà in semifinale Carlos Alcaraz, il vincitore di questo match dovrà vedersela con uno tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, protagonisti nell’altra semifinale.