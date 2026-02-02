Arsenal, colpaccio nelle ultime ore? Sondaggio per Tonali, il Newcastle fa muro
© Getty Images
L'Arsenal ha messo nel mirino Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i Gunners avrebbero fatto un primo sondaggio con il Newcastle per capire la fattibilità dell'operazione. I Magpies, però, non hanno alcuna intenzione di cedere l'ex Milan proprio nelle ultimo giorno di mercato e hanno fissato il prezzo del cartellino intorno ai 100 milioni di euro.
Il classe 2000 non si muoverà dunque da Newcastle in questa sessione e tutti i discorsi verranno rinviati in estate. Praticamente impossibile imbastire una trattativa di questo tipo in poche ore, in più il tecnico Eddie Howe considera Tonali un elemento fondamentale per il suo progetto.
Per la prossima stagione alla finestra c'è anche la Juventus, che da tempo lo segue con attenzione per rinforzare il proprio centrocampo. A questo punto, però, i bianconeri potrebbero ritrovarsi a fare i conti anche con la concorrenza dell'Arsenal.