Arsenal, colpaccio nelle ultime ore? Sondaggio per Tonali, il Newcastle fa muro

L'Arsenal ha messo nel mirino Sandro Tonali. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, i Gunners avrebbero fatto un primo sondaggio con il Newcastle per capire la fattibilità dell'operazione. I Magpies, però, non hanno alcuna intenzione di cedere l'ex Milan proprio nelle ultimo giorno di mercato e hanno fissato il prezzo del cartellino intorno ai 100 milioni di euro.