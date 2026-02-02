Honda HRC Castrol scende in campo: Marini e Mir puntano a stupire

"È un piacere svelare il team Honda HRC Castrol 2026 e mettere in evidenza il nostro impegno globale per tornare in cima al Campionato Mondiale MotoGP. È un anno speciale per Honda HRC: celebriamo il sessantesimo anniversario della nostra prima partecipazione alla premier class. Non vediamo l'ora di commemorare questo momento storico durante tutto il 2026. Tutti in questo team svolgono la loro parte, così come tutti i nostri partner, e voglio ringraziare profondamente tutti coloro che hanno partecipato ai progressi che abbiamo fatto nel 2025. Il nostro obiettivo è chiaro: dobbiamo continuare a crescere in continuità con la scorsa stagione e lottare per le posizioni di alta classifica. Luca Marini ha dimostrato mano ferma e una mente tecnica acuta, con la determinazione e la resilienza di Joan Mir che ci hanno ispirato tutti. Vorrei anche elogiare Castrol per i loro sforzi mentre la nostra collaborazione continua a rafforzarsi."