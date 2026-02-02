Honda HRC Castrol scende in campo: Marini e Mir puntano a stupire

© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
La livrea Honda HRC Castrol è stata l'ultima ad essere svelata ma...non del tutto, perché sono già annunciate versioni celebrative nel corso della stagione. Joan Mir e Luca Marini hanno interpretato ruoli da protagonista nella presentazione online di lunedì 2 febbraio insieme a Honda e alla gestione del team, preparando il terreno per l'inizio della prima sessione di test precampionato in programma da martedì 3 a giovedì 5 febbraio a Sepang.
Ad un anno dal debutto del team Honda HRC Castrol, lo sforzo ufficiale Honda è cresciuto sempre di più in una rapida ripresa delle sorti. Il lavoro instancabile degli ingegneri, dei partner e dei piloti di Honda HRC durante tutto il 2025 ha permesso alla Honda RC213V di ottenere le migliori prestazioni dal 2019. La costanza è ancora una volta la chiave mentre Marini e Mir entrano nel loro terzo anno insieme nel team ufficiale. La Honda RC213V entra nel suo ultimo anno di gare sfoggiando nuovamente il tricolore Honda HRC. Il rosso rappresenta la passione per le corse, il blu la ricerca dell'eccellenza tecnica e il bianco per gli appassionati di motorsport.
Il 2026 segna anche il sessantesimo anniversario dall'ingresso di Honda in MotoGP con la RC181 da 500cc che ha dato inizio ad una serie di modelli che ha portato alla RC213V da 1000cc. L'anno sarà segnato da numerose celebrazioni per commemorare le 314 vittorie nella premier class e gli oltre 2300 podi in tutte le classi del Motomondiale.
LUCA MARINI
"È un piacere iniziare un'altra stagione con Honda HRC Castrol. I progressi che abbiamo mostrato nel 2025 sono stati incredibilmente gratificanti e per tutto l'inverno ho lavorato per migliorarmi e iniziare questa nuova stagione nel 2026. I nostri obiettivi sono chiari: combattere nelle posizioni che contano, sfruttando appieno ogni opportunità che ci si presenta. Tutti in questo progetto hanno fatto i compiti durante l'inverno e non vedo l'ora di tornare sulla Honda RC213V e riprovarci. Nell'ultimo anno della 1000cc dobbiamo concludere bene e goderci i momenti belli lungo il percorso."
JOAN MIR
"Un'altra bellissima moto che sono orgoglioso di guidare: far parte del team Honda HRC Castrol è qualcosa di molto speciale. Nel 2026 dobbiamo trovare la costanza con cui abbiamo faticato l'anno scorso, abbiamo dimostrato che sia io che la Honda RC213V abbiamo la velocità e la capacità per rendere orgogliosa la Honda HRC. Questi due test pre-stagionali saranno molto importanti per preparare tutto bene all'inizio dell'anno; sono certo che tutti gli ingegneri Honda HRC abbiano lavorato con impegno durante l'inverno. Non c'è tempo da aspettare, dobbiamo lavorare fin dal primo giro per raggiungere il massimo e riportare Honda HRC al suo posto."
ALBERTO PUIG
"Le corse sono il DNA di questa azienda. Ciò che prevale è la passione per la vittoria e la passione per le corse che questa azienda ha dimostrato nel corso della storia. La base di Honda per il 2026 è quella che abbiamo fatto nel 2025: ci sono stati solidi sviluppi tecnici ed entrambi i piloti sono riusciti a fare progressi. La costanza di Marini è stata cruciale per passare a un nuovo grado di Concession e Mir ha potuto mostrare il suo talento da campione con due grandi podi."
KOJI WATANABE (CEO Honda Racing Corporation)
"È un piacere svelare il team Honda HRC Castrol 2026 e mettere in evidenza il nostro impegno globale per tornare in cima al Campionato Mondiale MotoGP. È un anno speciale per Honda HRC: celebriamo il sessantesimo anniversario della nostra prima partecipazione alla premier class. Non vediamo l'ora di commemorare questo momento storico durante tutto il 2026. Tutti in questo team svolgono la loro parte, così come tutti i nostri partner, e voglio ringraziare profondamente tutti coloro che hanno partecipato ai progressi che abbiamo fatto nel 2025. Il nostro obiettivo è chiaro: dobbiamo continuare a crescere in continuità con la scorsa stagione e lottare per le posizioni di alta classifica. Luca Marini ha dimostrato mano ferma e una mente tecnica acuta, con la determinazione e la resilienza di Joan Mir che ci hanno ispirato tutti. Vorrei anche elogiare Castrol per i loro sforzi mentre la nostra collaborazione continua a rafforzarsi."