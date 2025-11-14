Logo SportMediaset

Tennis
ATP FINALS

Atp Finals, Sinner: "Ottima partita con Shelton, il pubblico mi ha aiutato tanto"

"Sono contento dei progressi che sto facendo, sto servendo meglio e in modo più intelligente"

di Stefano Ronchi
14 Nov 2025 - 17:20

Con la vittoria contro Ben Shelton nell'ultimo turno del Gruppo "Bjorn Borg" Jannik Sinner ha chiuso il round robin da imbattuto senza concedere nemmeno un set agli avversari. "È stata una partita difficile, ho solo cercato di restare lì mentalmente e soprattutto contro un giocatore di questo tipo - ha dichiarato alla fine della gara il campione altoatesino -. E' stata un'ottima partita, il pubblico mi ha aiuto tantissimo e lo voglio ringraziare". "Sono felice di essere in semifinale, cercherò di giocare con una buona energia poi vediamo come va", ha aggiunto l'azzurro dopo aver scritto "A domani" sul vetro della telecamera prima di lasciare il campo.

"Stiamo lavorando tanto, Shelton è stato molto aggressivo sulla mia seconda palla, ho cercato di variare di più - ha aggiunto -. Stiamo provando a fare le cose giuste e in questo periodo stanno funzionando bene, cerchiamo di andare il più lontano possibile in questo torneo".

Sinner contro Shelton: le foto del match

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

"Ho fatto una stagione straordinaria con quattro finali Slam e due vittorie. Per fare questi risultati bisogna giocare un tennis di altissimo momento - ha continuato Sinner facendo un brevissimo bilancio della stagione -. In Australia ho giocato molto bene e anche nei campi indoor". "Sono contento dei progressi che sto facendo. Sto servendo meglio e in modo più intelligente - ha aggiunto -. Sono piccoli passi in avanti".

"Alcaraz ha chiuso l'anno da numero uno e sono contento per lui, è un giocatore straordinario e incredibile che mi spinge sempre ad allenarmi di più e meglio - ha proseguito -. Io e Carlos siamo persone normali con una famiglia normale e abbiamo la gente migliore intorno a noi. Ci fidiamo dei nostri team". "Sapevo che sarebbe stato difficile conquistare il primo posto, ma considerando la stagione che ho fatto non potevo giocare meglio - ha concluso Jannik -. Vediamo l'anno prossimo come andranno le cose". 

