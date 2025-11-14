Atp Finals, Sinner: "Ottima partita con Shelton, il pubblico mi ha aiutato tanto"

"Alcaraz ha chiuso l'anno da numero uno e sono contento per lui, è un giocatore straordinario e incredibile che mi spinge sempre ad allenarmi di più e meglio - ha proseguito -. Io e Carlos siamo persone normali con una famiglia normale e abbiamo la gente migliore intorno a noi. Ci fidiamo dei nostri team". "Sapevo che sarebbe stato difficile conquistare il primo posto, ma considerando la stagione che ho fatto non potevo giocare meglio - ha concluso Jannik -. Vediamo l'anno prossimo come andranno le cose".