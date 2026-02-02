Verona: esonerato Zanetti, squadra affidata al tecnico della Primavera Sammarco

Ora è ufficiale: Paolo Zanetti non è più il tecnico del Verona. "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nella nota del club veneto - Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali". Fatale a Zanetti la pesante sconfitta di sabato a Cagliari. La squadra, ultima in classifica, è stata affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Paolo Sammarco.