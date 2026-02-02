Verona: esonerato Zanetti, squadra affidata al tecnico della Primavera Sammarco

02 Feb 2026 - 11:29
© ipa

© ipa

Ora è ufficiale: Paolo Zanetti non è più il tecnico del Verona. "Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra - si legge nella nota del club veneto - Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali". Fatale a Zanetti la pesante sconfitta di sabato a Cagliari. La squadra, ultima in classifica, è stata affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Paolo Sammarco.

Ultimi video

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

09:53
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

00:52
Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

00:10
MCH ARRIVO HOLM JUVENTUS MCH

Juve, l'arrivo di Holm al J Medical: ecco il nuovo difensore di Spalletti

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

I più visti di Mercato

MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

Countdown Calciomercato

Countdown Calciomercato

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Priorità Kolo Muani, alternativa Zirkzee. Intanto la Juventus chiude lo scambio Holm-Joao Mario col Bologna

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:12
Milan, Allegri: "Contento per rinnovo Maignan, Modric decide lui se continuare"
11:29
Verona: esonerato Zanetti, squadra affidata al tecnico della Primavera Sammarco
11:28
Arsenal, colpaccio nelle ultime ore? Sondaggio per Tonali, il Newcastle fa muro
10:26
Roma: è arrivato Zaragoza, un 'folletto' d'attacco per Gasperini
10:22
Il Pisa ha scelto il nuovo allenatore: sarà l'ex Genoa e Palermo Hiljemark