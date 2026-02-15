Tennis, Sinner riparte da Doha: "Ho imparato molto dal ko con Djokovic

Lunedì a Doha, con l'Atp 500 del Qatar Open, Jannik Sinner riprende la caccia alla posizione numero 1 del ranking mondiale di Carlos Alcaraz. "Ho imparato molto dalla sconfitta con Djokovic - ha detto alla vigilia l'azzurro tornando sulla semifinale persa agli Australian Open - Credo sia stata un'ottima partita, sia da parte mia che sua. Ho avuto le mie chance, a volte non va come uno spera, ma questo è lo sport. Stiamo cambiando piccoli dettagli in campo, cose che richiedono un po' di tempo per diventare il più naturali possibile - ha detto a Sky - Non dobbiamo dimenticare che a volte perdere è normale, ci sta". Sinner sta cercando di prendere confidenza con le temperature di Doha: "Sì, fa caldo, però non in modo incredibile: non è come in Australia o in altri posti, qui è un po' più secco". Quanto al suo eterno avversario, "quello che sta facendo Carlos è incredibile". Sinner debutterà contro il ceco Tomas Machac (n.31 Atp) che nel 2024 ha battuto in entrambi i confronti diretti, sempre sul duro, nei Masters 1000 di Miami e Shanghai.