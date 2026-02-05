Sinner e il mistero della racchetta: perché Jannik continua a usare un modello del 2022

E da questo paradosso è nata una piccola polemica: durante l'Australian Open gli osservatori più attenti hanno notato che Jannik Sinner stava usando la sua "solita" Head e non la nuova Speed MP, provata durante l'esibizione contro Alcaraz a Seul. Una scelta che l'azienda specializzata in prodotti per il tennis ha voluto chiarire sui social rispondendo ai commenti degli appassionati: "Jannik ha già giocato con la nuova racchetta in allenamento e in partite di esibizione, ma non ha ancora avuto l'opportunità di usarla in un torneo. Come campione in carica agli Australian Open, ha deliberatamente mantenuto la sua collaudata routine di gioco per la massima costanza. Vediamo cosa riserva il futuro”.