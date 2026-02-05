TENNIS

Sinner e il mistero della racchetta: perché Jannik continua a usare un modello del 2022

Nonostante Head, suo sponsor tecnico, abbia messo in commercio un modello innovativo, il numero uno al mondo ha preferito non cambiare la sua routine prime di un appuntamento importante come gli Australian Open

05 Feb 2026 - 11:43
Un'estensione del braccio. Il rapporto che ogni tennista ha con la sua racchetta è intimo e personale. Il giocatore deve "sentirla", conoscerla e sceglierla. Un processo che richiede ore e ore di utilizzo e pratica. Per questo il cambio di racchetta è sempre un passaggio molto delicato nella carriera di ogni tennista: da un lato la confidenza in campo, dall'altro le esigenze degli sponsor tecnici che pagano cifre importanti e offrono forniture illimitate agli atleti anche e soprattutto per pubblicizzare i loro prodotti nuovi. 

E da questo paradosso è nata una piccola polemica: durante l'Australian Open gli osservatori più attenti hanno notato che Jannik Sinner stava usando la sua "solita" Head e non la nuova Speed MP, provata durante l'esibizione contro Alcaraz a Seul. Una scelta che l'azienda specializzata in prodotti per il tennis ha voluto chiarire sui social rispondendo ai commenti degli appassionati: "Jannik ha già giocato con la nuova racchetta in allenamento e in partite di esibizione, ma non ha ancora avuto l'opportunità di usarla in un torneo. Come campione in carica agli Australian Open, ha deliberatamente mantenuto la sua collaudata routine di gioco per la massima costanza. Vediamo cosa riserva il futuro”.

La sconfitta contro Djokovic non è dunque imputabile al cambio di racchetta. Sinner, forse anche in maniera scaramantica, non ha voluto cambiare nulla nella preparazione dell'Australian Open, avendo vinto le ultime due edizioni: il numero uno azzurro continua a usare il modello del 2022, chiaramente diverso da quello in commercioritoccato ad hoc su peso e bilanciamento secondo le sue indicazioni. Il passaggio al nuovo modello presentato da Head però non è da escludere: la Speed di quest'anno è fatta in Hy-Bor, un mix di carbonio e Boron, materiale che dovrebbe garantire maggiore stabilità e precisione all'impatto sulla palla. Sarà il tempo a dire se anche Sinner percepirà questi vantaggi. 

