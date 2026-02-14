Atp 500 Doha, Sinner torna in campo: esordio con Machac, Alcaraz con Rinderknech
Jannik è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta in semifinale con Djokovic agli Australian Open
© Getty Images
Al rientro in campo dopo l'Australian Open, Jannik Sinner esordirà contro il ceco Tomas Machac nel torneo Atp 500 di Doha, dove è presente anche Carlos Alcaraz. In base al sorteggio effettuato in mattinata in Qatar, lo spagnolo numero 1 al mondo comincerà il suo cammino contro il francese Arthur Rinderknech. Assente Novak Djokovic, che ha rinunciato alla partecipazione, si prospetta ancora una volta un testa a testa in finale tra i due migliori al mondo. Nel loro cammino teorico, l'italiano potrebbe incontrare nei quarti di finale un altro ceco, Jakub Mensik, mentre Alcaraz dovrebbe vedersela con il russo Karen Khachanov. L'esordio per sinner potrebbe essere o lunedì 16 febbraio o martedì 17.
Atp Doha, il 1° turno dei big
- [2] SINNER (Ita) vs Machac (Cze)
- [1] Alcaraz (Esp) vs Rinderknech (Fra)
- [3] Bublik (Kaz) vs Qualificato
- [4] Medvedev vs Shang (Chi)
- [5] Rublev vs De Jong (Ned)
- [6] Mensik (Cze) vs Qualificato
- [7] Khachanov vs Munar (Esp)
- [8] Lehecka (Cze) vs Brooksby (Usa)
Atp Doha, i potenziali quarti di finale
- [1] Alcaraz (Esp) vs [7] Khachanov
- [4] Medvedev vs [5] Rublev
- [8] Lehecka (Cze) vs [3] Bublik (Kaz)
- [6] Mensik (Cze) vs [2] SINNER (Ita)