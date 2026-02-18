Tennis, ATP Doha: Sinner batte Popyrin in due set e vola ai quarti

Missione compiuta per Jannik Sinner. Dopo il successo all'esordio nel torneo ATP 500 di Doha contro il ceco Tomas Machac, l'azzurro numero due del mondo batte l'australiano Alexei Popyrin, numero 53 del ranking mondiale ed ex numero 19, e raggiunge i quarti di finale del torneo: 6-3, 7-5 il punteggio finale in un'ora e 24' di gioco. Due le palle break conquistate da Sinner nel match: sul 3-2 nel primo set, durato 29', e sul 5-5 nel secondo. Giovedì lo attende la sfida inedita contro il ceco Jakub Mensik, numero 16 del mondo. "Nel primo set sono partito molto bene, non ho avuto particolari problemi nei miei game al servizio poi lui ha alzato il suo livello di gioco, ho sbagliato un paio di colpi facili, ho perso un po' di ritmo e di fiducia - ha detto Sinner dopo la gara - Sul 5-5 nel secondo ha fatto un paio di errori che mi hanno aiutato a fare il break decisivo. Sono molto felice della vittoria". E ancora: "Ho cercato di dare il meglio. Rispetto ogni avversario e cerco sempre di giocare il tennis migliore. Il ranking è solo un numero, tutti giocano ad alta intensità, soprattutto quando non hanno niente da perdere giocano ancora più liberi. Penso di aver iniziato molto bene la stagione anche se ci sono ancora dei dettagli da sistemare".