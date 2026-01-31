Infinito Nole: è il finalista più anziano degli Australian Open e va a caccia dello Slam numero 25

"Ops, he did it again". E' probabilmente questo il pensiero che ha attraversato la testa di chiunque segua il tennis, anche solo di sfuggita. Nole Djokovic, assolutamente sfavorito nella semifinale con Sinner, ha portato l'azzurro al quinto set e si è guadagnato l'ultimo atto degli Australian Open. Il tutto a un'età in cui, solitamente, si iniziano a mettere in fila i ricordi e a spolverare i trofei nella propria mente riflettendo su cosa si potrà fare da grandi. E così a 38 anni e 252 giorni, Nole diventa il finalista più anziano del torneo australiano, superando il precedente record di un'altra leggenda, Ken Rosewall, che nel 1972 aveva 37 anni e 55 giorni. Il campione australiano, però, è ancora il tennista più anziano ad aver disputato una finale Slam nell’era Open, aveva infatti 39 anni e 295 giorni quando giocò l'ultimo atto degli US Open nel 1974.