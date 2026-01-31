TENNIS

Infinito Nole: è il finalista più anziano degli Australian Open e va a caccia dello Slam numero 25

Con la vittoria su Sinner in semifinale Djokovic conquista l'ennesimo record di una carriera straordinaria

di Andrea Cocchi
31 Gen 2026 - 10:59
"Ops, he did it again". E' probabilmente questo il pensiero che ha attraversato la testa di chiunque segua il tennis, anche solo di sfuggita. Nole Djokovic, assolutamente sfavorito nella semifinale con Sinner, ha portato l'azzurro al quinto set e si è guadagnato l'ultimo atto degli Australian Open. Il tutto a un'età in cui, solitamente, si iniziano a mettere in fila i ricordi e a spolverare i trofei nella propria mente riflettendo su cosa si potrà fare da grandi. E così a 38 anni e 252 giorni, Nole diventa il finalista più anziano del torneo australiano, superando il precedente record di un'altra leggenda, Ken Rosewall, che nel 1972 aveva 37 anni e 55 giorni. Il campione australiano, però, è ancora il tennista più anziano ad aver disputato una finale Slam nell’era Open, aveva infatti 39 anni e 295 giorni quando giocò l'ultimo atto degli US Open nel 1974.

Nole può tranquillamente battere anche questo primato. D'altra parte la longevità si vede anche da altri numeri. Per esempio il fatto che il serbo abbia il record di 41 vittorie e 11 sconfitte al quinto set, il 78,8%. Ci sono poi altri dati che fanno impressione: sono passati 6570 giorni tra la prima e la più recente finale Slam disputata da Djokovic in carriera (US Open 2007 – Australian Open 2026). Al secondo posto c'è Rafa Nadal a quota 6452. 

Poi ci sono le 17 stagioni in cui Nole ha fatto registrare almeno una finale a livello Slam. Un record che già deteneva visto che gli altri componenti dei "Big Three" degli ultimi 20 anni, Federer e Nadal, erano comunque fermi a quota 15. Nella finale con il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, va a caccia dello Slam numero 25. E siamo sicuri che il campione spagnolo, nonostante sia nettamente favorito, sarà tutt'altro che tranquillo. 

Sinner perde e Alcaraz scappa in classifica: + 3.000 in caso di successo. Ma Jannik può accorciare entro Roma

