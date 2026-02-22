ATLETICA

Crippa migliora il suo record italiano con 59'01 nella mezza maratona a Napoli

Il campione europeo della specialità vittorioso nella 21,097 km partenopea con un grande spunto negli ultimi 3 km

di Redazione Sprintnews
22 Feb 2026 - 12:18
© Phototoday/organizzatori

Yeman Crippa ha realizzato il nuovo primato italiano della mezza maratona vincendo con il tempo di 59'01 la Coelmo Napoli City Half Marathon, al termine di una gara gestita in maniera perfetta e contraddistinta da un grandissimo ritmo negli ultimi 3 km in cui ha fatto il vuoto, stroncando la resistenza dei suoi avversari per arrivare a un soffio dall'impresa di abbattere il muro dei 59 minuti, dopo che nella stessa 21,097 km della città partenopea, nell'edizione del 2022, era stato il primo azzurro a scendere sotto la soglia dell'ora con il precedente limite di 59'26.

Per il 29enne atleta azzurro, campione europeo della specialità a Roma 2024, è la seconda vittoria dell'anno dopo quella nel Cross Alà dei Sardi a gennaio, miglior modo di iniziare il nuovo anno dopo le delusioni della fine del precedente, contraddistinte in particolare dal ritiro nella maratona dei mondiali di Tokyo e dal 38esimo posto in quella di Valencia a dicembre, dove puntava a un grande riscontro cronometrico. 

LE DICHIARAZIONI DI CRIPPA

"Sono davvero tanto felice perché ho raggiunto uno dei miei sogni, il nuovo record italiano. Molto contento, strasoddisfatto perché mi ha aiutato tantissimo il pubblico, l’atmosfera, era tutto perfetto. Sono arrivato preparato in tante gare, ma ci devono essere le condizioni giuste e qui è successo. Quando si continua a insistere, a non mollare mai, prima o poi i risultati arrivano. Napoli è una gara veloce, si deve trovare la giornata in cui non c’è troppo vento sul lungomare, stavolta è andata bene. Sono rimasto incollato al pacer fino al decimo chilometro, tranquillo e rilassato, poi ho preso la situazione in mano e mi sono messo davanti. Ho iniziato a spingere, all’uscita dalla galleria ho visto che il crono era intorno ai 59 minuti, peccato che sia mancato un secondo ma ci potrò riprovare il prossimo anno. Dopo un 2025 da dimenticare, si comincia bene la nuova stagione: è solo l’inizio e devo rimanere con i piedi per terra, sempre concentrato. È solo una parte del percorso, uno dei tanti obiettivi”.

© Phototoday/organizzatori

Nella gara maschile al secondo posto si è piazzato il keniano Andrea Kiptoo in 59'27, al terzo il suo connazionale Owen Korir Kapkama in 59'42 e al quarto l'altro azzurro Pietro Riva in 1h00'32, mentre in quella femminile vittoria della keniana Lucy Nthenya Ndambuki in 1h08'48, davanti alla connazionale Nelly Jeptoo in 1h09'26 e alla finlandese Susanna Saapunki terza in 1h10'35.

crippa
mezza maratona
record italiano
yeman crippa

