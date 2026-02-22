Inter, Dumfries, finalmente! Chivu ritrova l'olandese, in gruppo anche Calhanoglu

La notizia l'ha data Cristian Chivu nel post Lecce: Dumfries finalmente in gruppo. Insomma, dopo tre mesi e mezzo di assenza l'esterno olandese vede finalmente il ritorno in campo. Già col Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions di martedì? No, l'obiettivo è averlo sabato sera contro il Genoa ma prima di emettere una sentenza definitiva meglio attendere domani, dopo la rifinitura pre-Coppa. In ogni caso l'emergenza sulla fascia destra è alle spalle, anche per il rientro di Darmian.