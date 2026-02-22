Inter, Dumfries, finalmente! Chivu ritrova l'olandese, in gruppo anche Calhanoglu
L'obiettivo è riaverli entrambi con il Genoa, occhio però alla rifinitura pre Bodo/Glimt
La notizia l'ha data Cristian Chivu nel post Lecce: Dumfries finalmente in gruppo. Insomma, dopo tre mesi e mezzo di assenza l'esterno olandese vede finalmente il ritorno in campo. Già col Bodo/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions di martedì? No, l'obiettivo è averlo sabato sera contro il Genoa ma prima di emettere una sentenza definitiva meglio attendere domani, dopo la rifinitura pre-Coppa. In ogni caso l'emergenza sulla fascia destra è alle spalle, anche per il rientro di Darmian.
Da questa settimana Chivu tornerà ad avere possibilità di scelta dopo essere stato costretto a chiedere gli straordinari a Luis Henrique, prezioso con il suo ordine tattico negli scorsi due intesi mesi, e ad adattare Diouf, come successo anche ieri nei minuti finale del match contro il Lecce.
Non solo Dumfries, però. Il tecnico nerazzurro ha annunciato anche il ritorno di Calhanoglu. In vista Bodo, vale per il regista turco lo stesso discorso fatto per l'olandese: difficile un'accelerazione per la Champions, lo rivedremo in cabina di regia contro il Genoa, con o al posto di Zielinski, che ha comunque bisogno di rifiatare dopo il tour de force delle ultime settimane. Per martedì certo invece il rientro di Barella, assente in Salento perché squalificato.