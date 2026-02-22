Juve, Di Gregorio bocciato: da Vicario/Carnesecchi a Provedel, la lunga lista per il mercato estivo

Vicario sta per compiere 30 anni, è reduce dalla vittoria dell'Europa League con il Tottenham (ma anche da una stagione attuale molto deludente, gli Spurs sono 16esimi e quasi a rischio retrocessione) e avrebbe voglia di tornare in Italia anche per restare centrale nelle valutazioni di Gattuso e della Nazionale, ma a patto di farlo con una big. Il suo contratto è in scadenza nel 2028, quindi a due anni dall'eventuale trattativa estiva, ma con la volontà del giocatore si potrebbe tutto, anche impostare un trasferimento con un costo del cartellino intorno ai 30 milioni di euro. Occhio però all'Inter, che sonda possibilità per il dopo-Sommer.