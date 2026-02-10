MONDIALE

Inter, Bonny verso il Mondiale 2026 con la Costa d'Avorio

La nazionale africana, dopo lungo corteggiamento, vicinissima al sì dell'attaccante nerazzurro

10 Feb 2026 - 19:36
videovideo

L'annata più che soddisfacente che sta vivendo con la maglia dell'Inter porta Ange-Yoan Bonny direttamente ai Mondiali 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. Per l'attaccante nerazzurro, però, si profila però un 'cambio' di maglia clamoroso: non quella della Francia ma quella della Costa d'Avorio. L'anticipazione del giornalista ivoriano Sanh Séverin, ha trovato conferme anche nell'entourage dello stesso Bonny che con buone probabilità verrà così convocato dagli Éléphants già in occasione della finestra internazionale di marzo. L'attaccante di Chivu aveva in passato indossato la maglia della Francia, senza però mai esordire con la Nazionale maggiore. La Costa d'Avorio è inserita nel Gruppo E insieme a Germania, Ecuador e Curaçao. Il colpaccio è vicino.

Leggi anche

Chivu ritrova Barella e Calhanoglu: l'Inter al (quasi) completo contro la Juve

inter
bonny
costa d'avorio
mondiali

Ultimi video

03:35
Esclusiva Juan Jesus

Esclusiva Juan Jesus

20:44
Italiano: "Partita importantissima per noi"

Italiano: "Partita importantissima per noi"

02:42
DICH ITALIANO PRE LAZIO 10-02 DICH

Italiano: "Teniamo tantissimo a questa Coppa Italia, cercheremo di sfruttare il fattore campo"

02:25
Miceli: "Acerbi, dal tumore al gol contro il Barcellona"

Miceli: "Acerbi, dal tumore al gol contro il Barcellona"

01:43
Malagutti: "Arbitri, tre grossi problemi da risolvere"

Malagutti: "Arbitri, tre grossi problemi da risolvere"

02:06
Tardelli e Boniek in coro

Tardelli e Boniek, polemica... anti-Juve

01:01
Milanello live

Milanello live: le ultime sui rossoneri

01:16
Milan, obiettivo rimonta

Milan, obiettivo rimonta: Leao mette il Pisa nel mirino

02:04
Dimarco top assistman

Dimarco top assistman: nessuno come lui

02:05
I primati dell'Inter 2026

I primati dell'Inter 2026: sono tornati gli ingiocabili

02:09
Rivoluzione Haier Cam

Rivoluzione Haier Cam: ecco cosa cambia

00:31
Cesari a Pressing

Cesari: "Inter-Juve a Doveri"

03:06
Calciovar, delirio totale

Calciovar, delirio totale: crescono i nostalgici

02:07
Esclusiva Conceicao

Conceicao: "Mi manca solo il gol"

01:38
Fabregas sogna in grande

Fabregas sogna in grande

03:35
Esclusiva Juan Jesus

Esclusiva Juan Jesus

I più visti di Inter

Inter, se segna anche Luis Henrique... sono tornati gli "ingiocabili"

Sassuolo-Inter 0-5: gli highlights

Sassuolo-Inter 0-5: gli highlights

Chivu: "Scudetto? È fatto allo 0%, il campionato è una maratona e vogliamo essere competitivi"

SRV RULLO INTER, CAMPO E NUMERI: LA FUGA CONTINUA 9/2 SRV

Un'Inter di Giganti: ora manca solo la prova "big-match"

Thuram Lautaro

Fammi spazio Pio: Thuram prenota di nuovo il posto a fianco di Lautaro

Inter, la bestia nera Sassuolo per allungare sul Milan. Juve con la Lazio per rispondere al Napoli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:13
Bari, Longo: "Contro lo Spezia in campo una squadra che avrà fame"
18:15
Torino, infortunio per Obrador: il comunicato del club
 Stefano Sensi
17:00
Stefano Sensi rinasce a Cipro: gol, assist e la nuova sfida con Camoranesi
16:09
Serie A, giudice sportivo: due giornate di squalifica per Matic
Jean-Philippe Mateta
15:35
Infortunio Mateta: l'annuncio di Glasner sull'operazione