Inter, Bonny verso il Mondiale 2026 con la Costa d'Avorio

L'annata più che soddisfacente che sta vivendo con la maglia dell'Inter porta Ange-Yoan Bonny direttamente ai Mondiali 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada. Per l'attaccante nerazzurro, però, si profila però un 'cambio' di maglia clamoroso: non quella della Francia ma quella della Costa d'Avorio. L'anticipazione del giornalista ivoriano Sanh Séverin, ha trovato conferme anche nell'entourage dello stesso Bonny che con buone probabilità verrà così convocato dagli Éléphants già in occasione della finestra internazionale di marzo. L'attaccante di Chivu aveva in passato indossato la maglia della Francia, senza però mai esordire con la Nazionale maggiore. La Costa d'Avorio è inserita nel Gruppo E insieme a Germania, Ecuador e Curaçao. Il colpaccio è vicino.