Rally di Svezia, il Mondiale riparte dal ghiaccio: Toyota nel mirino, Solberg gioca in casa

Archiviato un Monte-Carlo spettacolare, il Mondiale Rally cambia scenario e sale nel profondo nord per il Rally di Svezia, unico appuntamento interamente su neve e ghiaccio del calendario. A Umeå, sede della gara dal 2022 dopo il trasferimento da Karlstad, si torna a correre su un fondo “vero”, senza compromessi: qui si guida solo con le gomme chiodate e con una precisione che non ammette errori.