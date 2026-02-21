JUVENTUS

Spalletti: "Manca l'entusiasmo, i giocatori sentono troppe pressioni. Così non si vince"

L'allenatore mai così deluso in bianconero: "Per 13 volte subito gol al primo tiro, difficoltà anche mentali nel reagire. Siamo i nostri primi avversari"

21 Feb 2026 - 17:56
© Getty Images

© Getty Images

Dopo il crollo in Champions League contro il Galatasaray, la Juventus non si riscatta e perde anche in Serie A per 2-0 contro il Como.

La sconfitta dello Juventus Stadium porta grande delusione per Luciano Spalletti, che nell'intervista a Dazn sottolinea come la sua squadra sia andata di nuovo sotto alla prima occasione buona per gli avversari: "La prestazione è stata condizionata dal primo gol subito. Perché poi tenti di riprendere la partita e provi a inseguire gli avversari con le pressioni individuali. Il Como ti mette in difficoltà con la sua qualità. Per 13 volte abbiamo subito gol al primo tiro in porta, così è chiaro che dopo ci sono delle difficoltà...".

Spalletti allarga il ragionamento alle ultime settimane dei bianconeri: "Arrivavamo da un periodo in cui avevamo l'entusiasmo addosso e in cui abbiamo fatto partite bellissime. Dopo viene meno un po' questa personalità e autostima e gli errori che fai ti costano, portandoti subito sotto. A quel punto è dura reagire sul piano mentale: funziona così dentro la testa dei giocatori, ci sono troppe pressioni per questi risultati e questi episodi fanno la differenza".

La sconfitta contro il Como è un colpo pesante proprio perché mette in dubbio le reali possibilità della Juventus: "Avevamo la convinzione di avere delle potenzialità. Ma se viene a mancare l'autorevolezza...oggi abbiamo sbagliato una miriade di passaggi in mezzo al campo che di solito non sbagliamo. Poi restiamo imprigionati nell'episodio o nel risultato".

L'allenatore non condanna il portiere Di Gregorio, protagonista in negativo con un grave errore in occasione dello 0-1 della squadra di Fabregas: "Di Gregorio è perfettamente in linea con i compagni, non ha più responsabilità rispetto agli altri. Come primo errore, in quella azione, c'è un passaggio giocato all'indietro con superficialità. Probabilmente poteva far meglio anche lui, ma potevamo anche non perdere quel pallone". 

Dopo la sfida di ritorno dei playoff contro il Galatasaray, la Juventus si giocherà la qualificazione alla prossima Champions League a partire dalla partita in casa della Roma: "Tutto dipenderà dalla nostra convinzione, il nostro primo avversario siamo noi stessi. Se mettiamo a posto le cose a livello mentale e tecnico, ce la giochiamo. Se il livello è questo, non puoi ambire a nessun risultato".

Leggi anche

Di Gregorio non esce dal tunnel, Koopmeiners in difesa azzecca poco e Yildiz predica nel deserto

serie a
juventus
luciano spalletti

Ultimi video

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

02:25
DICH CAMBIASO POST JUVE-COMO 21/2 DICH

Cambiaso: "Oggi non ha funzionato niente"

00:43
DICH CUESTA PRE MILAN 21/2 DICH

Cuesta ci crede: "Equilibrio, ma con la consapevolezza di voler fare punti"

00:25
DICH ABODI SU KALULU DICH

Abodi: "Sulla grazia a Kalulu serviva più coraggio dalla Figc, non comprendo"

02:31
DICH ALLEGRI PER SITO 21/2 DICH

Allegri: "Se l'Inter casca di sotto noi ne approfittiamo"

01:10
DICH NICOLA PRE ROMA DICH

Nicola: "C'è da lottare fino alla fine con la giusta lucidità"

02:20
DICH GASPERINI PER SITO 21/2 DICH

Gasperini: "Dybala e Soulè non ci saranno, speriamo di recuperarli per la Juve"

02:16
Oggi Juventus-Como

Oggi Juventus-Como

01:31
Lecce-Inter, i precedenti

Lecce-Inter, i precedenti

01:42
Un weekend per ripartire

Un weekend per ripartire

01:22
C'è vita senza Lautaro

C'è vita senza Lautaro

01:27
Andy Diouf è pronto

Andy Diouf è pronto

01:40
Domani Atalanta-Napoli

Domani Atalanta-Napoli

01:33
Castro e Pellegrino

Castro e Pellegrino

01:18
Il rientro di Rabiot

Il rientro di Rabiot

00:22
DICH SPALLETTI SU DI GREGORIO DICH

Spalletti tira dritto dopo le polemiche: "Di Gregorio gioca"

I più visti di Juventus

DICH SPALLETTI 20/2 DICH

Spalletti su Kalulu: "Ingiustizia evidente, atto dovuto della società parlare con la Figc"

Clamoroso: la Juve ha chiesto al presidente Figc Gravina la grazia per Kalulu. Ma è stata respinta

Juve, contro il Como debutta la quarta maglia: strisce orizzontali ispirate alla stagione 1996-97

La Juve stravolge il look contro il Como: la quarta maglia rompe con la tradizione

DICH SPALLETTI POST GALA 17/2 VS DICH

Spalletti "Tre passi indietro. Queste partite ti smascherano"

Gabriele Gravina

Perché Gravina non ha concesso la grazia a Kalulu: sbagliato il paragone con Lukaku

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:04
Pisa, Hiljemark: "Non faccio calcoli, a Firenze per combattere"
18:04
Premier League: vince il Brighton, frenano Aston Villa e Chelsea
17:59
Bundesliga: vincono Bayern, Union Berlino e Augsburg
17:47
Como, Fabregas: "Prestazione top, ma per la Champions è presto"
17:12
Serie B: vincono Venezia, Mantova, Palermo e Catanzaro