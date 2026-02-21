Spalletti: "Manca l'entusiasmo, i giocatori sentono troppe pressioni. Così non si vince"

Spalletti allarga il ragionamento alle ultime settimane dei bianconeri: "Arrivavamo da un periodo in cui avevamo l'entusiasmo addosso e in cui abbiamo fatto partite bellissime. Dopo viene meno un po' questa personalità e autostima e gli errori che fai ti costano, portandoti subito sotto. A quel punto è dura reagire sul piano mentale: funziona così dentro la testa dei giocatori, ci sono troppe pressioni per questi risultati e questi episodi fanno la differenza".