Como, Fabregas: "Prestazione top, ma per la Champions è presto"

Il secondo gol del Como in contropiede ha ricordato il modo di giocare dell'Arsenal di Arsene Wenger in cui Fabregas ha giocato. "Arsene è come un secondo padre per me e lui lavorava molto sulle transizioni, da lui ho imparato tantissimo e da allenatore sono cose che voglio la mia squadra faccia", ha confermato il tecnico spagnolo. Fabregas ha poi confermato l'importanza di vincere anche senza Nico Paz. "Vincere senza Nico non nascondo che è importante, lui gioca sempre ed è un gocatore forte. Ma per la squadra capire che si puà vincere senza di lui è importante", ha spiegato. "La Champions? Per noi non è importante, magari possiamo dirlo tra 2-3 anni. Ora siamo in una fase della nostra vita calcistica che dobbiamo stare calmi e contibnuare a crescere per far diventare il Como sempre più forte", ha concluso.