Como, Fabregas: "Prestazione top, ma per la Champions è presto"

21 Feb 2026 - 17:47
© Getty Images

"Oggi abbiamo provato a rendere la partita difficle per la Juve e i ragazzi abbiamo fatto una partita top. Rispetto alle altre gare siamo riusciti a fare il 2-0, perchè contro squadre di questa qualità se non lo fai alla fine ti mangiano. Oggi il nostro portiere ha fatto una sola parata, vuol dire che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita". Così l'allenatore del Como Cesc Fabregas commenta a Dazn la vittoria contro la Juventus in campionato. "In queste partite i giocatori tecnici e di personalità devono gestire la palla. Poi è chiaro che ci sono partite diverse e fare scelte diverse, dipende sempre dalla partita che l'allenatore deve saper leggere. Nel calcio di oggi diventa fondamentale, perchè nei 90 minuti ci sono tante partite", ha aggiunto. "La Juve è il Real Madrid d'Italia e venire a fare questa prestazione mi rende molto soddisfatto", ha dichiarato Fabregas.

Il secondo gol del Como in contropiede ha ricordato il modo di giocare dell'Arsenal di Arsene Wenger in cui Fabregas ha giocato. "Arsene è come un secondo padre per me e lui lavorava molto sulle transizioni, da lui ho imparato tantissimo e da allenatore sono cose che voglio la mia squadra faccia", ha confermato il tecnico spagnolo. Fabregas ha poi confermato l'importanza di vincere anche senza Nico Paz. "Vincere senza Nico non nascondo che è importante, lui gioca sempre ed è un gocatore forte. Ma per la squadra capire che si puà vincere senza di lui è importante", ha spiegato. "La Champions? Per noi non è importante, magari possiamo dirlo tra 2-3 anni. Ora siamo in una fase della nostra vita calcistica che dobbiamo stare calmi e contibnuare a crescere per far diventare il Como sempre più forte", ha concluso.

