Morte Franzoso, attacco degli sciatori francesi alla Fis: "Quante morti prima che vi muoviate?"

La morte di Matteo Franzoso, deceduto lunedì a causa delle complicanze di un trauma cranico riportato dopo una caduta in allenamento in Cile, ha scosso il mondo dello sci alpino e fatto tornare d'attualità il problema della sicurezza. A lanciare l'allarme e a chiedere provvedimenti è Adrien Theaux, bronzo mondiale del supergigante nel 2015. "Quante morti tragiche dovremo sopportare prima di aprire finalmente il dibattito sulla sicurezza, in particolare durante gli allenamenti? - scrive lo sciatore transalpino sul proprio profilo Instagram, postando le foto di Matilde Lorenzi e Franzoso - Per rispetto di coloro che hanno pagato con la vita, è tempo che tutte le parti interessate si sedano insieme per trovare soluzioni! Federazioni internazionali, federazioni nazionali, allenatori, ma anche i più colpiti: gli atleti. È dovere di tutti noi affrontare la realtà e trovare soluzioni concrete, non sottigliezze lontane dal problema di fondo". Piena approvazione del compagno di nazionale francese, Alexis Pinturault, tre ori Mondiali, che riposta il messaggio del connazionale.