Coppa del mondo di sci, Zabystran vince il SuperG maschile in Val Gardena. Terzo Franzoni

FRANZONI: "MI SEMBRA UN SOGNO DOPO MESI DIFFICILI"

"Mi sembra un sogno. Non so ancora se crederci. Fare una gara del genere qui è autentica follia. Credevo di essere stato fortunato, ieri. Oggi ho avuto una grande conferma: sto migliorando anche sul facile, la consapevolezza sta crescendo e sono più libero di testa". Così Giovanni Franzoni, dopo il suo primo podio in carriera in coppa del mondo ottenuto in Val Gardena. "Mi sono detto 'O parti per sciare forte, oppure davanti non arrivi' ma non mi aspettavo di arrivare così avanti - ha raccontato -. E' la grande conferma che posso dire la mia anche su questi pendii. Sono stato sempre un ragazzo insicuro, ricevere oggi i complimenti di Alberto Tomba è una cosa pazzesca. I miei ultimi tre anni sono stati complicati, anche per l'infortunio e ho dovuto crederci. E dico lo stesso a tutti gli altri: credeteci, crediamoci".