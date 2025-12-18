Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince sulla Saslong, Paris è terzo

La discesa libera in Val Gardena vede tre azzurri piazzarsi nei primi sei. Bis svizzero, ma Domme è terzodi Redazione
© italyphotopress
La nebbia e il maltempo condizionano la discesa libera disputata in Val Gardena, che inizia con un ampio ritardo e subisce varie interruzioni, ma consegna un podio all'Italia. Dominik Paris disputa infatti un'ottima prova, con una sola sbavatura e il terzo posto nella gara vinta da Odermatt: l'elvetico doma la Saslong e chiude col tempo di 1.24.48, precedendo von Allmen (+0.15) e Domme (+0.19). Bene anche Schieder (5°) e Casse (6°).
Una lunghissima giornata in Val Gardena consegna il secondo successo in discesa a Marco Odermatt, che conferma così il pettorale rosso della Coppa di specialità e "doppia" i rivali nella generale di Coppa del Mondo. Lo svizzero trionfa sulla Saslong, facendo la differenza nel tratto centrale e beffando il suo connazionale: col tempo di 1.24.48, il dominatore dello sci mondiale precede infatti Franjo von Allmen di 15/100. In una gara caratterizzata dalla visibilità a intermittenza e dalla nebbia che continuava a incombere, causando il rinvio della partenza di oltre un'ora e varie interruzioni, la Svizzera fa dunque due su due, ma l'Italia è grande protagonista. Dominik Paris paga qualche errorino in avvio, ma disputa una grandissima prova ed è terzo a 19/100 dal vincitore, in una prova tinta d'azzurro: sono ben quattro gli italiani nei dieci, tre nei primi sei.
Alle spalle di Paris c'è infatti Allegre, che rischia di beffarlo e chiude a ridosso dell'altoatesino (+0.23), ma soprattutto ci sono i suoi connazionali Schieder e Casse. Ottima la prova di Florian, che artiglia la quinta posizione (+0.57) strappandola proprio al connazionale: Casse aveva fatto da apripista, con pochissimi riferimenti e tanto coraggio, e chiude sesto (+0.67). Nella top-10 Monney (+0.81) e Lehto (+0.82), ma soprattutto un eroico Christof Innerhofer: il 41enne disputa una prova solidissima ed è nono, ex aequo con l'elvetico Kohler, a meno di un secondo dal vincitore (+0.91). Non contenta, l'Italia piazza anche Alliod appena fuori dalla top-10, con 94/100 di ritardo in una gara trionfale. Odermatt, come dicevamo poc'anzi, domina ormai in Coppa del Mondo: 605 punti contro i 302 di Kristoffersen e i 281 di Haugan, Vinatzer è quinto nella generale (251) ed è il miglior italiano.