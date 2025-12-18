Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince sulla Saslong, Paris è terzo

Alle spalle di Paris c'è infatti Allegre, che rischia di beffarlo e chiude a ridosso dell'altoatesino (+0.23), ma soprattutto ci sono i suoi connazionali Schieder e Casse. Ottima la prova di Florian, che artiglia la quinta posizione (+0.57) strappandola proprio al connazionale: Casse aveva fatto da apripista, con pochissimi riferimenti e tanto coraggio, e chiude sesto (+0.67). Nella top-10 Monney (+0.81) e Lehto (+0.82), ma soprattutto un eroico Christof Innerhofer: il 41enne disputa una prova solidissima ed è nono, ex aequo con l'elvetico Kohler, a meno di un secondo dal vincitore (+0.91). Non contenta, l'Italia piazza anche Alliod appena fuori dalla top-10, con 94/100 di ritardo in una gara trionfale. Odermatt, come dicevamo poc'anzi, domina ormai in Coppa del Mondo: 605 punti contro i 302 di Kristoffersen e i 281 di Haugan, Vinatzer è quinto nella generale (251) ed è il miglior italiano.