Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
sci cdm

Sci, Coppa del Mondo: Odermatt vince sulla Saslong, Paris è terzo

La discesa libera in Val Gardena vede tre azzurri piazzarsi nei primi sei. Bis svizzero, ma Domme è terzo

di Redazione
18 Dic 2025 - 14:50
© italyphotopress

© italyphotopress

La nebbia e il maltempo condizionano la discesa libera disputata in Val Gardena, che inizia con un ampio ritardo e subisce varie interruzioni, ma consegna un podio all'Italia. Dominik Paris disputa infatti un'ottima prova, con una sola sbavatura e il terzo posto nella gara vinta da Odermatt: l'elvetico doma la Saslong e chiude col tempo di 1.24.48, precedendo von Allmen (+0.15) e Domme (+0.19). Bene anche Schieder (5°) e Casse (6°).

Una lunghissima giornata in Val Gardena consegna il secondo successo in discesa a Marco Odermatt, che conferma così il pettorale rosso della Coppa di specialità e "doppia" i rivali nella generale di Coppa del Mondo. Lo svizzero trionfa sulla Saslong, facendo la differenza nel tratto centrale e beffando il suo connazionale: col tempo di 1.24.48, il dominatore dello sci mondiale precede infatti Franjo von Allmen di 15/100. In una gara caratterizzata dalla visibilità a intermittenza e dalla nebbia che continuava a incombere, causando il rinvio della partenza di oltre un'ora e varie interruzioni, la Svizzera fa dunque due su due, ma l'Italia è grande protagonista. Dominik Paris paga qualche errorino in avvio, ma disputa una grandissima prova ed è terzo a 19/100 dal vincitore, in una prova tinta d'azzurro: sono ben quattro gli italiani nei dieci, tre nei primi sei.

Alle spalle di Paris c'è infatti Allegre, che rischia di beffarlo e chiude a ridosso dell'altoatesino (+0.23), ma soprattutto ci sono i suoi connazionali Schieder e Casse. Ottima la prova di Florian, che artiglia la quinta posizione (+0.57) strappandola proprio al connazionale: Casse aveva fatto da apripista, con pochissimi riferimenti e tanto coraggio, e chiude sesto (+0.67). Nella top-10 Monney (+0.81) e Lehto (+0.82), ma soprattutto un eroico Christof Innerhofer: il 41enne disputa una prova solidissima ed è nono, ex aequo con l'elvetico Kohler, a meno di un secondo dal vincitore (+0.91). Non contenta, l'Italia piazza anche Alliod appena fuori dalla top-10, con 94/100 di ritardo in una gara trionfale. Odermatt, come dicevamo poc'anzi, domina ormai in Coppa del Mondo: 605 punti contro i 302 di Kristoffersen e i 281 di Haugan, Vinatzer è quinto nella generale (251) ed è il miglior italiano.

sci
discesa
val gardena
paris
podio

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Courchevel, Della Mea ottava e migliore delle azzurre

Goggia c'è! Secondo podio di fila nel SuperG a St. Moritz. Vince la Robinson, Vonn quarta

Paura Gisin, schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h: è in ospedale

Milano-Cortina 2026, Brignone ci sarà: portabandiera con Mosaner, Pellegrino e Fontana

Milano-Cortina 2026, la conferma di Buonfiglio: "Brignone sarà in gara"

Haugan beffa Meillard nello slalom in Val d'isere, Vinatzer fa l'impresa e chiude quarto

Notizie del giorno
Vedi tutti
15:41
Contro il Bologna Chivu lancia Martinez. Calhanoglu recupera, ma si ferma Carlos Augusto
15:33
Guardiola vince in campo ma perde... in cucina: chiude il ristorante Tast. "Costi insostenibili"
Doncic, ebike per Natale
15:28
Doncic, ebike per Natale
15:27
"Finalissima", ecco la data: Spagna-Argentina il 27 marzo in Qatar
15:23
Sci, CdM: Goggia la più veloce nelle prove di discesa Val d'Isere