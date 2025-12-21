Supercoppa, i numeri della finale: Bologna bestia nera del Napoli, ma Conte ha blindato la difesa

Bologna imbattuto in 5 delle ultime 6 sfide col Napoli. Conte all'ottava finale blindao la porta: 6 clean sheet in 12 garedi Redazione
● Il Bologna è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei sfide disputate contro il Napoli in tutte le competizioni (2V, 3N), dopo aver perso 11 delle precedenti 14 partite contro i campani (2V, 1N); inoltre, dopo il successo nell’ultimo incrocio lo scorso 9 novembre (2-0 al Dall'Ara in Serie A), gli emiliani potrebbero vincere due match di fila contro i partenopei in tutte le competizioni per la prima volta dal 2019 (entrambi in campionato).
● Napoli e Bologna si affronteranno in una gara a eliminazione diretta per la prima volta dagli ottavi di finale di Coppa Italia andati in scena il 19 dicembre 2012, quando i campani guidati da Walter Mazzarri furono eliminati perdendo 2-1 in casa (a segno Cavani per i partenopei, Pasquato e Kone per i rossoblù allenati da Stefano Pioli).
● Il Napoli giocherà una finale di Supercoppa italiana per la sesta volta nella sua storia; soltanto Lazio (otto), Milan (13), Inter (13) e Juventus (17) hanno disputato più volte l’ultimo atto di questa competizione (a quota sei anche la Roma).
● Il Napoli ha sollevato il trofeo in due delle cinque finali giocate in Supercoppa italiana (quattro di queste disputate contro la Juventus): la prima in assoluto, per 5-1, contro i bianconeri nel 1990, e quella per 7-6 dopo la lotteria dei rigori (2-2 al termine dei supplementari), sempre contro i piemontesi nel 2014; tre secondi posti invece nel 2012, 2021 (entrambi contro la Juventus) e 2024 (contro l’Inter).
● Il Napoli non vince la finale di una competizione dal 2020 – 4-2 dopo i calci di rigore in Coppa Italia contro la Juventus – mentre non alza un trofeo nei tempi regolamentari dal 2014, sempre nella competizione nazionale, contro la Fiorentina (3-1).
● Il Bologna ha sollevato il trofeo in entrambe le finali disputate con gara secca nella sua storia, ed entrambe in Coppa Italia: quella nel 1974 (ai rigori contro il Palermo) e quella dello scorso maggio (1-0 contro il Milan, grazie alla rete di Dan Ndoye).
● Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in sei delle ultime 12 gare (il 50%) giocate in tutte le competizioni, compresa l’ultima nelle semifinali di Supercoppa italiana contro il Milan (2-0), dopo che aveva subito gol in ciascuna delle precedenti nove, per una media di quasi due reti (1.9) a match.
● Per Antonio Conte sarà l’ottava finale in carriera da allenatore, per un bilancio finora di tre vinte – le due di Supercoppa italiana, entrambe con la Juventus, del 2012 contro il Napoli (in panchina Massimo Carrera per la squalifica del tecnico salentino) e del 2013 contro la Lazio e quella di FA Cup del 2018 alla guida del Chelsea contro il Man Utd – e quattro secondi posti: Coppa Italia nel 2012 contro il Napoli coi bianconeri; FA Cup e Community Shield (quest'ultimo alla lotteria dei rigori) nel 2017, entrambe al timone del Chelsea sempre contro l’Arsenal; Europa League nel 2020 contro il Siviglia con l’Inter.
● Rasmus Hojlund è il giocatore del Napoli che ha preso parte a più gol in questa stagione in tutte le competizioni: nove, frutto di sette reti e due assist. Il danese, che contro il Bologna ha giocato 270’ (più che contro qualsiasi altra avversaria in Serie A, e segnato una rete) potrebbe andare in doppia cifra di partecipazioni al gol per la quarta stagione di fila nei Big-5 tornei europei considerando tutte le competizioni.
● Sei degli ultimi otto gol segnati da Riccardo Orsolini con il Bologna in tutte le competizioni sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (quattro su rigore e due a seguito di rimessa laterale): tanti quanti nelle sue precedenti 29 marcature. Inoltre, il Napoli è la squadra affrontata più volte da Orsolini senza aver mai preso parte ad alcun gol tra tutte le competizioni (nessuna rete né assist) in 639 minuti giocati in 13 sfide.