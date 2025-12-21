Supercoppa, i numeri della finale: Bologna bestia nera del Napoli, ma Conte ha blindato la difesa

● Per Antonio Conte sarà l’ottava finale in carriera da allenatore, per un bilancio finora di tre vinte – le due di Supercoppa italiana, entrambe con la Juventus, del 2012 contro il Napoli (in panchina Massimo Carrera per la squalifica del tecnico salentino) e del 2013 contro la Lazio e quella di FA Cup del 2018 alla guida del Chelsea contro il Man Utd – e quattro secondi posti: Coppa Italia nel 2012 contro il Napoli coi bianconeri; FA Cup e Community Shield (quest'ultimo alla lotteria dei rigori) nel 2017, entrambe al timone del Chelsea sempre contro l’Arsenal; Europa League nel 2020 contro il Siviglia con l’Inter.