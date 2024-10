Matilde Lorenzi è morta: la sciatrice caduta in val Senales aveva 19 anni

Promessa dello sci azzurro, piemontese, avrebbe compiuto 20 anni il prossimo mese, Matilde Lorenzi è deceduta dopo una tragica caduta in allenamento. Ad annunciare su X il decesso dell'atleta dell'Esercito, il ministero della Difesa questa mattina. "La Difesa e il Ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del Caporale Matilde Lorenzi, atleta dell'Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento". Lo ha scritto in un tweet con nastro nero a lutto il ministero della Difesa su X, ufficializzando la triste notizia.