Oakley, casco da sci rivoluzionario: maschera a calamita

Arriva MOD7, l’ultimo casco da sci firmato Oakley®. Dotato di una tecnologia di integrazione della visiera innovativa, prima nel suo genere, il casco MOD7 è frutto delle meticolose attività di ideazione, progettazione, sviluppo e test messe in campo negli ultimi sei anni da Oakley nel settore dei caschi da sci ad alte prestazioni. In pista o fuori pista, MOD7 offre un’esperienza tra casco e maschera perfettamente integrata, fornendo una soluzione completa per qualsiasi avventura ad alta quota. A caratterizzare MOD7 è un’innovazione rivoluzionaria firmata Oakley: Secure-Connect. In entrambe le posizioni, sia alzata sia abbassata, Secure-Connect unisce la visiera al casco tramite apposite calamite e la fissa meccanicamente. In questo modo risulta facilissimo staccarla, quando non serve, e posizionarla sopra il casco come si farebbe con una maschera tradizionale. Grazie alla tecnologia Secure-Connect di MOD7, tutti i vantaggi delle maschere da neve Oakley, ai vertici della categoria, sono racchiusi in un design a visiera più semplice e funzionale e si uniscono alla tecnologia delle lenti Prizm™, che migliora contrasto e nitidezza per aiutare snowboarder e sciatori a distinguere i contorni e la consistenza della neve e a cogliere eventuali ostacoli. Il pulsante di regolazione dell’aderenza, posto sul lato del casco, permette di personalizzare la calzata, funzione che contribuisce a fare di MOD7 il punto di riferimento per i caschi ad alte prestazioni della stagione. Infatti, insieme al suo design coeso, MOD7 non solo preannuncia il futuro dell’integrazione delle lenti, ma fissa anche un nuovo standard in fatto di performance dei caschi con visiera.