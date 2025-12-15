Coppa d'Africa, tutti i giocatori di Serie A convocati

Il momento tanto temuto dai club di tutta Europa è giunto: oggi, 15 dicembre, i calciatori convocati per la Coppa d'Africa partiranno alla volta dei rispettivi ritiri. E le assenze, soprattutto per chi dovesse far strada, potrebbero essere lunghe. Il torneo infatti si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio. In Serie A sono diversi i calciatori che hanno fatto le valige: ecco l'elenco completo