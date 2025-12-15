Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
1 di 20
© instagram | Odilon Kossounou, Atalanta, Costa d'Avorio
© instagram | Odilon Kossounou, Atalanta, Costa d'Avorio
© instagram | Odilon Kossounou, Atalanta, Costa d'Avorio

© instagram | Odilon Kossounou, Atalanta, Costa d'Avorio

© instagram | Odilon Kossounou, Atalanta, Costa d'Avorio

LA LISTA

Coppa d'Africa, tutti i giocatori di Serie A convocati

I giocatori chiamati dai rispettivi Ct hanno salutato i club di appartenenza: potrebbero mancare per un mese

di Redazione
15 Dic 2025 - 13:06
20 foto

Il momento tanto temuto dai club di tutta Europa è giunto: oggi, 15 dicembre, i calciatori convocati per la Coppa d'Africa partiranno alla volta dei rispettivi ritiri. E le assenze, soprattutto per chi dovesse far strada, potrebbero essere lunghe. Il torneo infatti si svolgerà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio. In Serie A sono diversi i calciatori che hanno fatto le valige: ecco l'elenco completo

serie a
coppa d'africa
convocati

Ultimi video

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:19
MCH GOL FRIBURGO VS BORUSSIA D. MCH

Il gol della giornata in Bundesliga: la girata acrobatica di Holer del Friburgo

01:40
Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

Cambiaghi: "La prestazione c'è stata"

02:14
Spalletti: "Partita da Juve"

Spalletti: "Partita da Juve"

01:48
Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

Cabal: "Ora siamo dentro al campionato"

01:10
Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

Milan-Sassuolo 2-2: gli highlights

01:11
Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

Fiorentina-Verona 1-2: gli highlights

01:15
Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

Bologna-Juventus 0-1: gli highlights

01:12
Genoa-Inter 1-2: gli highlights

Genoa-Inter 1-2: gli highlights

01:12
Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

Udinese-Napoli 1-0: gli highlights

02:23
DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

01:10
MCH IL CLASSICO D'OLANDA MCH

Il classico d'Olanda non delude: risorge l'Ajax, 2-0 al Feyenoord

00:11
DICH GASPERINI PER SITO 14/12 DICH

Gasperini aspetta il Como: "Importante, non determinante"

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura