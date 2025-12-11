Sci, paura per Gisin in allenamento: schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h, è in ospedale

Come riportato da SRF, la 32enne è stata trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti. La Federazione svizzera di sci al momento non ha reso nota una diagnosi, ma si teme un lungo stop. "Michelle era cosciente dopo la caduta. Lamentava dolore al braccio destro e al ginocchio sinistro", ha dichiarato l'allenatore della squadra femminile Beat Tschuor.