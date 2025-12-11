Sci, paura per Gisin in allenamento: schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h, è in ospedale

© italyphotopress
© italyphotopress
La due volte campionessa olimpica della combinata alpina ha perso il controllo degli sci impattando contro le reti di sicurezzadi Redazione
© italyphotopress
© italyphotopress
Attimi di paura a St. Moritz per la sciatrice elvetica Michelle Gisin, due volte campionessa olimpica in carica di combinata alpina. La 32enne svizzera, che si stava allenando in vista della discesa che venerdì proprio a St. Moritz aprirà la stagione delle prove veloci nella Coppa del Mondo femminile, ha perso il controllo degli sci a una velocità di circa 112 km/h, impattando contro la rete di sicurezza senza rallentare. La sciatrice è rimasta a lungo a bordo pista, senza perdere conoscenza.
Come riportato da SRF, la 32enne è stata trasportata in elicottero in ospedale per accertamenti. La Federazione svizzera di sci al momento non ha reso nota una diagnosi, ma si teme un lungo stop. "Michelle era cosciente dopo la caduta. Lamentava dolore al braccio destro e al ginocchio sinistro", ha dichiarato l'allenatore della squadra femminile Beat Tschuor.
La prova è stata a lungo interrotta, con Johana Hählen che ha fatto segnare il miglior tempo sulla Corviglia in 1'32"70, facendo meglio di 13 centesimi rispetto a Ester Ledecka. Alle loro spalle, le azzurre Sofia Goggia e Laura Pirovano, staccate rispettivamente di 21 e 22 centesimi.