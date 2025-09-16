Morte Franzoso, l'appello della sorella di Matilde Lorenzi: "È il momento di fermarsi"

Lucrezia, la sorella della 19enne morta per una caduta sugli scii, ha pubblicato il messaggio sul suo profilo Instagram
"È arrivato il momento di fermarsi. Le parole fatalità e disgrazia non sono presenti nel vocabolario di un atleta professionista. Non si può partire per andare a sciare e non tornare più a casa. Ciao Matte, salutami tanto la mia Mati".
A scriverlo in una storia su Instagram, dopo la morte di Matteo Franzoso, che ha perso la vita dopo un incidente sugli sci in Cile, è Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde Lorenzi, morta a ottobre del 2024 dopo una caduta in allenamento in Trentino Alto Adige.
