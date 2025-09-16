Logo SportMediaset
IL LUTTO

Morte Franzoso, l'appello della sorella di Matilde Lorenzi: "È il momento di fermarsi"

Lucrezia, la sorella della 19enne morta per una caduta sugli scii, ha pubblicato il messaggio sul suo profilo Instagram

16 Set 2025 - 19:01
"È arrivato il momento di fermarsi. Le parole fatalità e disgrazia non sono presenti nel vocabolario di un atleta professionista. Non si può partire per andare a sciare e non tornare più a casa. Ciao Matte, salutami tanto la mia Mati".

A scriverlo in una storia su Instagram, dopo la morte di Matteo Franzoso, che ha perso la vita dopo un incidente sugli sci in Cile, è Lucrezia Lorenzi, sorella di Matilde Lorenzi, morta a ottobre del 2024 dopo una caduta in allenamento in Trentino Alto Adige.

