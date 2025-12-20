Coppa Europa a Obereggen: Hans Grahl-Madsen firma un altro colpo

Anche oggi la pista Maierl ha mostrato tutta la sua insidiosità. Già nella prima manche solo 55 dei 104 atleti partiti erano riusciti a tagliare il traguardo; al termine della gara i classificati sono stati 47. Gli organizzatori, guidati dal presidente del comitato organizzatore e direttore di gara Eduard “Edi” Pichler, hanno comunque compiuto un piccolo miracolo: nonostante le temperature insolitamente elevate e l’alta umidità degli ultimi giorni, il tracciato ha retto sorprendentemente bene allo sforzo. A dimostrarlo sono stati tra gli altri gli statunitensi Camden Palmquist e Cooper Puckett, capaci di inserirsi rispettivamente al 15esimo e 21esimo posto partendo con i pettorali 42 e 59.