Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI

Coppa Europa a Obereggen: Hans Grahl-Madsen firma un altro colpo

Trionfo del giovane norvegese nel prestigioso slalom, giornata nera invece per gli azzurri

di Redazione
20 Dic 2025 - 16:41

Il 22enne norvegese Hans Grahl-Madsen ha conquistato il prestigioso slalom di Coppa Europa di Obereggen, confermando che il sesto posto ottenuto domenica nello slalom di Coppa del Mondo in Val d’Isère non è stato affatto casuale. Al secondo posto, con un ritardo di 27 centesimi, si è classificato lo svizzero Sandro Simonet, esperto trentenne. Giornata nera invece per gli azzurri, come purtroppo è già accaduto più volte a Obereggen.

Dopo i due quinti posti ottenuti a Obereggen nel 2023 e nel 2024, Hans Grahl-Madsen è riuscito oggi a salire sul gradino più alto del podio sulla selettiva pista Maierl, confermando il suo eccellente stato di forma in questo inizio dell’inverno olimpico. Il norvegese ha ora vinto due dei tre slalom di Coppa Europa disputati finora in questa stagione, consolidando ulteriormente la sua leadership nella classifica generale. Il sesto posto centrato domenica in Val d’Isère, che lo ha proiettato a pieno titolo tra i migliori al mondo, riporta alla mente il percorso di Giuliano Razzoli, che nel 2010 divenne campione olimpico di slalom poche settimane dopo il successo proprio a Obereggen. Grahl-Madsen è il primo norvegese a vincere a Obereggen dopo Alexander Steen Olsen, nel 2021.

Dopo la prima manche Grahl-Madsen guidava la classifica ex aequo con il finlandese Jesper Pohjolainen. Nella seconda, mentre Pohjolainen è scivolato al quinto posto finale, al norvegese è bastato il 19esimo tempo di manche per assicurarsi la vittoria. Sandro Simonet è andato vicino alla rimonta decisiva: terzo a metà gara, lo svizzero ha chiuso secondo a soli 27 centesimi dal vincitore. Simonet aveva già assaporato il podio a Obereggen nel 2022, quando arrivò terzo.

Il terzo gradino del podio stavolta è stato occupato dal francese Hugo Desgrippes, 25 anni, inserito alla vigilia nel ristretto gruppo dei favoriti. Ottima prova complessiva della Francia, che ha piazzato altri due atleti nella top 10 con Auguste Aulnette, sesto, e Paul Silvestre, ottavo. Il miglior tempo della seconda manche è stato invece firmato dal tedesco Nickco Palamaras, capace di risalire dalla 23esima alla nona posizione finale.

Per gli azzurri è stato, ancora una volta, una giornata difficile a Obereggen. Il miglior italiano è stato Simon Maurberger, 13esimo, mentre Matteo Canins, ottavo dopo la prima manche, ha concluso soltanto 17esimo. Più indietro Stefano Pizzato, 29esimo.

Anche oggi la pista Maierl ha mostrato tutta la sua insidiosità. Già nella prima manche solo 55 dei 104 atleti partiti erano riusciti a tagliare il traguardo; al termine della gara i classificati sono stati 47. Gli organizzatori, guidati dal presidente del comitato organizzatore e direttore di gara Eduard “Edi” Pichler, hanno comunque compiuto un piccolo miracolo: nonostante le temperature insolitamente elevate e l’alta umidità degli ultimi giorni, il tracciato ha retto sorprendentemente bene allo sforzo. A dimostrarlo sono stati tra gli altri gli statunitensi Camden Palmquist e Cooper Puckett, capaci di inserirsi rispettivamente al 15esimo e 21esimo posto partendo con i pettorali 42 e 59.

Il grande lavoro e l’esperienza pluriennale del comitato organizzatore attorno a SC Ega, la Scuola Sci Obereggen, Obereggen Latemar Spa e ASV Nova Ponente, hanno dato ancora una volta i loro frutti. A Obereggen si disputano gare di Coppa Europa dal 1983: un primato che rende la località la più longeva tappa del circuito continentale.

Il risultato di Obereggen 2025

1. Hans Grahl-Madsen (NOR) 1.39,26 minuti

2. Sandro Simonet (SUI) +0,27

3. Hugo Desgrippes (FRA) +0,39

3. Jakob Greber (AUT) +0,39

5. Jesper Pohjolainen (FIN) +0,63

6. Auguste Aulnette (FRA) +1,15

7. Adam Hofstedt (SWE) +1,30

8. Paul Silvestre (FRA) +1,38

9. Nickco Palamaras (GER) +1,50

10. Mikkel Remsoey (NOR) +1,56

13. Simon Maurberger (ITA) +1,67

17. Matteo Canins (ITA) +1,89

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Franzoni terzo nel superG in Val Gardena, vince Zabystran: "Mi sembra un sogno"

Odermatt doma la Saslong in Val Gardena, Paris ottimo podio

Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Courchevel, Della Mea ottava e migliore delle azzurre

Paura Gisin, schianto contro le reti di sicurezza a oltre 100 km/h: è in ospedale

A Livigno lo spettacolo della BWT 1K Shot

Oakley, casco da sci rivoluzionario: maschera a calamita

Notizie del giorno
Vedi tutti
Sci: Coppa Europa a Obereggen
16:46
Sci: Coppa Europa a Obereggen
Lookman (Atalanta-Como), gol
16:45
Rivoluzione Coppa d’Africa, si giocherà ogni 4 anni. Nuova Nations League per colmare il vuoto
16:43
Coppa di Francia: impresa Avranches, dalla serie D alla vittoria sul Brest
16:41
Coppa Europa a Obereggen: Hans Grahl-Madsen firma un altro colpo
16:40
Biathlon: Wierer: "È stata una pursuit molto stancante"