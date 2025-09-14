Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Sci
ore di ansia

Matteo Franzoso resta in coma farmacologico, i genitori volano in Cile

Il 25enne era caduto durante un allenamento

14 Set 2025 - 13:57
Matteo Franzoso © IPA

Matteo Franzoso © IPA

Prosegue il coma farmacologico a cui è stato sottoposto Matteo Franzoso dopo il brutto incidente, probabilmente contro una barriera frangivento, durante un allenamento a La Parva, in Cile. Nelle prossime ore sarà fatta una valutazione approfondita del quadro clinico, nel frattempo i genitori sono volati in Sudamerica per stare vicini al proprio figlio le cui condizioni restano critiche.

Il 25enne genovese, portacolori delle Fiamme Gialle e cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico. La Federazione Italiana Sport Invernali aveva comunicato che, dopo la caduta in pista, i soccorsi erano stati immediati, con Franzoso che era stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena per contare su un miglior soccorso medico. La Commissione medica della Fisi è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione.

Brutta caduta per Franzoso in allenamento in Cile: serio trauma cranico, è in coma farmacologico

matteo franzoso
coma farmacologico
cile

