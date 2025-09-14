Matteo Franzoso resta in coma farmacologico, i genitori volano in Cile

Il 25enne genovese, portacolori delle Fiamme Gialle e cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico. La Federazione Italiana Sport Invernali aveva comunicato che, dopo la caduta in pista, i soccorsi erano stati immediati, con Franzoso che era stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena per contare su un miglior soccorso medico. La Commissione medica della Fisi è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione.