Lindsey Vonn non vuole mollare: "Ritiro? Smettetela di dirmi cosa devo fare"

"Credo nell’impossibile" aveva detto nel 2024 annunciando il ritorno alle gare dopo sei anni. E oggi, dopo essere tornata in Coppa del Mondo di sci alpino e ai vertici della classifica mondiale, Lindsey Vonn lo ribadisce ancora a poche settimane dalla rottura del crociato prima dell'inizio di Milano-Cortina e dopo la terribile caduta alle Tofane e i sei interventi chirurgici che le hanno salvato la gamba: "Chi ha detto che mi starei ritirando? - ha scritto l'americana sui social rispondendo a un utente che dava per scontato il suo addio - Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire".