Lindsey Vonn non vuole mollare: "Ritiro? Smettetela di dirmi cosa devo fare"

"Innamorata dei medici italiani": il post virale della sorella di Lindsey Vonn dopo Cortina
© instagram | Karin Kindow
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La sciatrice americana dopo l'operazione risponde secca ai followers: "Non ho bisogno del permesso di nessuno per fare ciò che mi rende felice"
"Credo nell’impossibile" aveva detto nel 2024 annunciando il ritorno alle gare dopo sei anni. E oggi, dopo essere tornata in Coppa del Mondo di sci alpino e ai vertici della classifica mondiale, Lindsey Vonn lo ribadisce ancora a poche settimane dalla rottura del crociato prima dell'inizio di Milano-Cortina e dopo la terribile caduta alle Tofane e i sei interventi chirurgici che le hanno salvato la gamba: "Chi ha detto che mi starei ritirando? - ha scritto l'americana sui social rispondendo a un utente che dava per scontato il suo addio - Amo sciare, non capisco cosa ci sia di così difficile da capire".
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"No, non sono pronta a parlare del mio futuro nello sci", ha scritto la 41enne americana domenica spiegando al mondo di non aver ancora preso una decisione sul suo futuro sportivo: "È stato incredibile tornare numero uno al mondo a 41 anni e stabilire nuovi record nel mio sport, ma alla mia età sono l’unica a poter decidere del mio futuro. Non ho bisogno del permesso di nessuno per fare ciò che mi rende felice. Forse questo significa tornare a gareggiare, forse no. Solo il tempo lo dirà. Per favore, smettete di dirmi cosa dovrei o non dovrei fare. Vi farò sapere quando avrò deciso".
Vonn difende la propria libertà di decidere e, tra una seduta in palestra e una pedalata in cyclette, risponde seccata a chi le consiglia di mettersi comoda e chiudere la questione: "Credo che tu stia confondendo il mio ego con la gioia. Lo dico da sempre: amo sciare. Mi riposerò quando sarò pronta, grazie".