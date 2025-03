Sci, Coppa del Mondo: a Gut-Behrami la coppa di Super G, non riesce l'impresa a Brignone

Federica Brignone non può avere rimpianti: dopo aver vinto la Coppa del Mondo di sci e trionfato anche nella classifica di discesa, non riesce a centrare il tris nel Super G, ma il merito è di una prestazione semplicemente impareggiabile di Lara Gut-Behrami nell'ultima prova a Sun Valley. La svizzera, chiamata a ribaltare il -5 in graduatoria, sfodera una grande prestazione e domina con un sontuoso 1'12"35. Decima a scendere in pista, l'elvetica fa capire subito che non ci sarà modo di batterla e, infatti, poco dopo Federica Brignone (14), seppur avanti di 6 centesimi dopo il primo rilevamento cronometrico, non riesce a tenere il ritmo, chiudendo in 1'13"68. Sarebbe il secondo miglior tempo, ma poco dopo Lindsey Vonn (1'13"64) le soffia il gradino intermedio del podio per 4 centesimi.