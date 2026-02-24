Cristiano Ronaldo scrive a Lindsey Vonn dopo il dramma a Cortina: "Le leggende risorgono sempre"

Un incoraggiamento tra fenomeni dello sport: Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio per sostenere Lindsey Vonn, vittima di un terribile incidente durante la discesa libera di Milano-Cortina 2026. Il fuoriclasse dell'Al Nassr ha risposto all'ultimo post della sciatrice con parole cariche di stima: "Le leggende risorgono sempre. Continua a lottare". La Vonn ha rivelato dettagli agghiaccianti sulla caduta avvenuta sull'Olimpia delle Tofane a Cortina: dopo due settimane di immobilità assoluta, la campionessa ha confessato di aver addirittura rischiato l'amputazione della gamba. Finalmente dimessa dall'ospedale per trasferirsi in hotel, Lindsey ha mosso il primo passo verso un recupero che appare lunghissimo, ma che da oggi ha un tifoso d'eccezione in più.