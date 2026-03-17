Pierra Menta a 40, mondiale per nazioni: Francia imbattibile sulle montagne di casa, podio iridato per l'Italia

Francia protagonista assoluta (con un tocco… british) sulle nevi di casa della Pierra Menta, Italia buona seconda (anzi… tre volte terza) nella quarantesima edizione del Tour de France dello scialpinismo più classico e vero: non quello olimpico, per intenderci. Valida quest’anno come prova unica di campionato del mondo Long Distance Team 2026 by ISMF (International Ski Mountaineering Federation), la “Pierra” ha ancora una volta incoronato gli specialisti di casa: imbattibili, praticamente ingiocabili. A fare la differenza tra gli uomini la formazione plurivincitrice William Bon Mardion-Xavier Gachet, tra le donne le plurivincitrici Emily Harrop (francese con cittadinanza britannica) e Margot Ravinel. Terzo gradino del podio iridato per i nostri grazie al terzo posto scratch di Alba De Silvestro-Lisa Moreschini e a quello di Michele Boscacci-Robert Antonioli, sesti nella classifica finale ma appunto terzi in quella per nazioni. Italia sul terzo gradino della quarantesima “Pierra” però grazie all’inedita formazione Davide Magnini-William Boffelli. Escluso dalla selezione nazionale, il popolare “Magno” da Vermiglio ha comunque detto la sua ad Arêches-Beaufort (nel cuore della Savoia) in coppia con il bergamasco e ormai valdostano d’adozione William Boffelli. Bene tra i nostri in gara anche Nadir Maguet al via con il tedesco Anton Palzer (quarti assoluti), Giulia Compagnoni-Ilaria Veronese (quarte tra le donne) e Martina Valmassoi, quinta tra le donne insieme all’austriaca Johanna Eimer.