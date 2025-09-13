Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Sci, serio trauma cranico per Franzoso dopo una brutta caduta in Cile: è in coma farmacologico

Lo comunica la Fisi: i soccorsi sono stati immediati come il trasporto in elicottero in ospedale a Santiago

13 Set 2025 - 22:20
© foto Fisi

© foto Fisi

Brutta caduta in allenamento per lo sciatore italiano Matteo Franzoso a La Parva, in Cile. Il 25enne, genovese, portacolori delle Fiamme Gialle e cresciuto sciisticamente al Sestriere, ha riportato un importante trauma cranico ed è attualmente ricoverato presso una clinica di Santiago, e mantenuto dai sanitari in terapia intensiva e in coma farmacologico per poter approfondire la situazione clinica del discesista azzurro. Lo comunica la Federazione Italiana Sport Invernali, aggiungendo che dopo la caduta in pista, i soccorsi sono stati immediati, e Franzoso è stato trasportato in elicottero fino alla capitale cilena, dove può contare sul miglior soccorso medico locale. La Commissione medica della Fisi è in continuo contatto con i sanitari cileni, che stanno monitorando la situazione.

