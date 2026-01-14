Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

Questa sinergia ha dato il giusto valore all’impegno che, anno dopo anno, le aziende del Pool Sci Italia mettono in campo in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare costantemente le proprie collezioni e rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze della clientela dello sci, sia in ambito performance sia in termini di sicurezza e qualità dell’esperienza.