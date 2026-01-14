Il futuro dello sci a Carezza con le Prove Libere Retail by Pool Sci Italia

Due giornate B2B con test dei materiali della stagione 2026/2027 nel contesto dei Prowinter Test Days powered by ITASnow
Si è svolto a Carezza, lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026, Prove Libere Retail by Pool Sci Italia, l’appuntamento B2B che ha visto il Consorzio protagonista all’interno dei Prowinter Test Days powered by ITASnow, primo evento europeo della stagione dedicato al test in anteprima dei materiali da sci destinati all’inverno 2026/2027. L’iniziativa promossa da Pool Sci Italia, inserita per il terzo anno consecutivo nel programma ufficiale di Prowinter, si è confermata come uno dei momenti centrali della manifestazione, rafforzando il ruolo del Pool Sci Italia quale piattaforma di riferimento per il dialogo tra aziende, distributori, retailer e noleggiatori del comparto neve.
Nel contesto della 26ª edizione di Prowinter, svoltasi dall’11 al 13 gennaio a Fiera Bolzano, la presenza coordinata dei marchi del Pool Sci Italia - Fornitori ufficiali delle Squadre Nazionali di Sci Alpino, ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale per gli operatori del settore. La partecipazione congiunta in fiera e sulle piste ha permesso di offrire ai negozianti un servizio completo e integrato a 360°, unendo esposizione, confronto diretto e test sul campo delle novità di prodotto.
Questa sinergia ha dato il giusto valore all’impegno che, anno dopo anno, le aziende del Pool Sci Italia mettono in campo in termini di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica, con l’obiettivo di migliorare costantemente le proprie collezioni e rispondere in modo sempre più puntuale alle esigenze della clientela dello sci, sia in ambito performance sia in termini di sicurezza e qualità dell’esperienza.