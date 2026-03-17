Pierra Menta a 40, mondiale per nazioni: Francia imbattibile sulle montagne di casa, podio iridato per l'Italia

A differenza di quanto successo in campo maschile, in gara donne il podio della gara ha ricalcato per intero quello iridato. Emily Harrop e Margot Ravinel hanno esercitato uno strapotere mai in dubbio dal primo all’ultimo giorno di operazioni, chiudendo la missione di gara in dodici ore, 13 minuti e 15 secondi: tempo che ha permesso loro di scalare fino alla ventiseiesima casella una classica assoluta da 208 squadre finisher. Harrop e Ravinel hanno preceduto di sette minuti e 47 secondi Axelle Gachet-Mollaret e Célia Perillat-Pessey (ventottesime assolute), mentre il duo italiano Alba De Silvestro e Lisa Moreschini ha completato il podio con un più consistente ritardo di 33 minuti e 38 secondi che non ha impedito alle nostre di mettersi al collo il bronzo iridato Long Distance, chiudendo la gara in quarantesima posizione assoluta.