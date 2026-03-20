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Finalissima 2026, arriva l'attacco alla Spagna: "Argentina due volte campione a tavolino"

Retroscena Finalissima 2026, le dure parole di Dominguez: "Spagna ritirata, vittoria all'Albiceleste"

20 Mar 2026 - 11:27
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La Finalissima 2026 è stata cancellata ma, a parole, si sta ancora giocando. Dopo l'annuncio con cui la Uefa ha fatto sapere che Argentina-Spagna non si sarebbe giocata e le non troppe velate accuse ai campioni del mondo di non voler accettare le alternative proposte, la Federcalcio argentina si è fatta sentire: "È evidente che giocare a Madrid avrebbe violato il principio di equità sportiva, quindi il 14 marzo abbiamo ricevuto la proposta di una sede neutrale: l'Italia. Abbiamo accettato, scegliendo però la data del 31 marzo. La Uefa però ha fatto sapere che non si sarebbe potuto giocare solo quattro giorni dopo la proposta originale, annullando il match. La Conmebol e l’Afa si rammaricano profondamente".

L'attacco di Dominguez: "L'Argentina è due volte campione a tavolino"

 Ma il commento più duro è stato quello di Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol: "Se applichiamo il principio del ritiro con vittoria a tavolino, l'Argentina è due volte campione della Finalissima perché la Spagna non si è presentata". Evidente la frecciata alla Federcalcio spagnola, accusata di non aver collaborato nel trovare una data e una sede alternativa.

Senza Finalissima: le nuove amichevoli di Argentina e Spagna

 Senza Finalissima, l'Argentina giocherà in amichevole contro il Guatemala mentre la Spagna contro la Serbia.

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