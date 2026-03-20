ATLETICA

Tutti gli orari degli azzurri nei mondiali indoor di Torun

Il dettaglio giorno per giorno delle gare dei 26 atleti italiani impegnati nei mondiali al coperto in Polonia

di Redazione Sprintnews
20 Mar 2026 - 11:38
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

È iniziata questa mattina a Torun, in Polonia, la ventesima edizione dei campionati del mondo indoor, con la presenza di una nutrita schiera di 26 atleti italiani, 13 uomini e 13 donne, che difenderanno i colori azzurri sino alla serata di domenica 22 marzo, gareggiando in 16 delle 32 discipline in programma.

A seguire nel dettaglio tutti gli orari in cui i nostri portacolori scenderanno in pista o in pedana nell'Arena della città polacca.

VENERDÌ 20 MARZO

10.05 60 M Eptathlon: Dario Dester
10.20 60 M Batterie: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo
10.53 Lungo M Eptathlon: Dario Dester
11.08 400 F Batterie: Alessandra Bonora
12.35 800 F Batterie: Eloisa Coiro, Laura Pellicoro
12.57 Peso M Eptathlon: Dario Dester

18.16 Alto M Eptathlon: Dario Dester
18.22 1500 F Batterie: Ludovica Cavalli, Marta Zenoni
18.54 1500 M Batterie: Pietro Arese, Federico Riva
19.35 Triplo M Finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz
19.42 400 F Semifinali: ev. Bonora
20.16 60 M Semifinali: ev. Ceccarelli, Randazzo
21.22 60 M Finale: ev. Ceccarelli, Randazzo

SABATO 21 MARZO

10.05 60hs M Eptathlon: Dario Dester
10.20 60hs M Batterie: Oliver Mulas, Lorenzo Simonelli
11.05 60 F Batterie: Zaynab Dosso, Kelly Doualla
11.10 Asta M Eptathlon: Dario Dester
12.15 Alto M Finale: Christian Falocchi
12.22 800 F Semifinale: ev. Coiro, Pellicoro

18.52 1000 M Eptathlon: Dario Dester
19.04 3000 F Finale: Nadia Battocletti, Micol Majori
19.48 60hs M Semifinale: ev. Mulas, Simonelli
20.14 60 F Semifinale: ev. Dosso, Doualla
20.40 400 F Finale: ev. Bonora
21.02 60hs M Finale: ev. Mulas, Simonelli
21.20 60 F Finale: ev. Dosso, Doualla

DOMENICA 22 MARZO

10.05 60hs F Pentathlon: Sveva Gerevini
10.20 Lungo F Finale: Larissa Iapichino
10.43 Alto F Pentathlon: Sveva Gerevini
11.23 Peso M Finale: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio
12.55 60hs F Batterie: Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro
13.21 Peso F Pentathlon: Sveva Gerevini

17.40 Lungo F Pentathlon: Sveva Gerevini
18.38 1500 M Finale: ev. Arese, Riva
18.52 60hs F Semifinali: ev. Carmassi, Di Lazzaro
19.12 Lungo M Finale: Mattia Furlani
19.22 1500 F Finale: ev. Cavalli, Zenoni
19.53 800 F Finale: ev. Coiro, Pellicoro
20.03 800 F Pentathlon: Sveva Gerevini
20.13 60hs F Finale: ev. Carmassi, Di Lazzaro

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