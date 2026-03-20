Tutti gli orari degli azzurri nei mondiali indoor di Torun
Il dettaglio giorno per giorno delle gare dei 26 atleti italiani impegnati nei mondiali al coperto in Poloniadi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
È iniziata questa mattina a Torun, in Polonia, la ventesima edizione dei campionati del mondo indoor, con la presenza di una nutrita schiera di 26 atleti italiani, 13 uomini e 13 donne, che difenderanno i colori azzurri sino alla serata di domenica 22 marzo, gareggiando in 16 delle 32 discipline in programma.
A seguire nel dettaglio tutti gli orari in cui i nostri portacolori scenderanno in pista o in pedana nell'Arena della città polacca.
VENERDÌ 20 MARZO
10.05 60 M Eptathlon: Dario Dester
10.20 60 M Batterie: Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo
10.53 Lungo M Eptathlon: Dario Dester
11.08 400 F Batterie: Alessandra Bonora
12.35 800 F Batterie: Eloisa Coiro, Laura Pellicoro
12.57 Peso M Eptathlon: Dario Dester
18.16 Alto M Eptathlon: Dario Dester
18.22 1500 F Batterie: Ludovica Cavalli, Marta Zenoni
18.54 1500 M Batterie: Pietro Arese, Federico Riva
19.35 Triplo M Finale: Andrea Dallavalle, Andy Diaz
19.42 400 F Semifinali: ev. Bonora
20.16 60 M Semifinali: ev. Ceccarelli, Randazzo
21.22 60 M Finale: ev. Ceccarelli, Randazzo
SABATO 21 MARZO
10.05 60hs M Eptathlon: Dario Dester
10.20 60hs M Batterie: Oliver Mulas, Lorenzo Simonelli
11.05 60 F Batterie: Zaynab Dosso, Kelly Doualla
11.10 Asta M Eptathlon: Dario Dester
12.15 Alto M Finale: Christian Falocchi
12.22 800 F Semifinale: ev. Coiro, Pellicoro
18.52 1000 M Eptathlon: Dario Dester
19.04 3000 F Finale: Nadia Battocletti, Micol Majori
19.48 60hs M Semifinale: ev. Mulas, Simonelli
20.14 60 F Semifinale: ev. Dosso, Doualla
20.40 400 F Finale: ev. Bonora
21.02 60hs M Finale: ev. Mulas, Simonelli
21.20 60 F Finale: ev. Dosso, Doualla
DOMENICA 22 MARZO
10.05 60hs F Pentathlon: Sveva Gerevini
10.20 Lungo F Finale: Larissa Iapichino
10.43 Alto F Pentathlon: Sveva Gerevini
11.23 Peso M Finale: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio
12.55 60hs F Batterie: Giada Carmassi, Elisa Di Lazzaro
13.21 Peso F Pentathlon: Sveva Gerevini
17.40 Lungo F Pentathlon: Sveva Gerevini
18.38 1500 M Finale: ev. Arese, Riva
18.52 60hs F Semifinali: ev. Carmassi, Di Lazzaro
19.12 Lungo M Finale: Mattia Furlani
19.22 1500 F Finale: ev. Cavalli, Zenoni
19.53 800 F Finale: ev. Coiro, Pellicoro
20.03 800 F Pentathlon: Sveva Gerevini
20.13 60hs F Finale: ev. Carmassi, Di Lazzaro