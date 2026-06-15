Milan, accordo con Amorim: atteso a Milano per la firma, cifre e durata del contratto

In casa Milan i giorni passano e le caselle di dt, ds e allenatore restano vuote. Ma la sensazione è che qualcosa possa finalmente cambiare a stretto giro di posta, forse addirittura in 48 ore: Gerry Cardinale è vicino a dare il via libera all'ingaggio di Ruben Amorim come successore di Massimiliano Allegri, anzi vicinissimo visto che l'ex tecnico dello United sarebbe atteso in Italia per firmare con il Diavolo già tra stasera e domani. Una volta assegnata la panchina, come in un domino, a cascata anche i quadri dirigenziali dovrebbero trovare completamento.