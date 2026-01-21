Salomon lancia S/LAB Phantasm 3, la scarpa da gara su strada ispirata dall’aerodinamica

C'è un "fantasma" in città ma è più reale che mai! Salomon presenta la terza generazione della sua scarpa da competizione con piastra in carbonio per la corsa su strada. S/LAB Phantasm 3 combina aerodinamica, leggerezza e reattività e nasce da un progetto completamente ripensato nella tomaia e nell’intersuola, sviluppato e testato in galleria del vento per ottimizzare l’aerodinamica e ridurre la resistenza fino al 28%. Progettata per massimizzare le prestazioni nella corsa su strada, con un peso di soli 199 grammi, la S/LAB Phantasm 3 è più leggera del 10% rispetto alla S/LAB Phantasm 2 e integra una nuova schiuma ancora più resiliente, oltre a un maggior volume di intersuola per massimizzare le prestazioni nelle competizioni su strada.