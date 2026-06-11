GOINUP 2026

Assolo di Antonioli nel Colmen Vertical, Oregioni la spunta su Della Pedrina

Il circuito valtellinese ha iniziato il girone di ritorno dalla sua prova più impegnativa

di Stefano Gatti
11 Giu 2026 - 13:01
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© Davide Vaninetti

© Davide Vaninetti

Poco meno di quattrocento atleti al via mercoledì 10 giugno della dodicesima edizione del Colmen Vertical, sesta delle dieci tappe ufficiali del calendario di GOinUP 2026. Ad aggiudicarsi la vittoria sono stati il lecchese Daniel Antonioli e la local Arianna Oregioni. Neanche un meteo a dir poco “ballerino”, ha scoraggiato gli appassionati del circuito di only-up infrasettimanale della Bassa Valtellina. Dei 493 atleti accreditati (nuovo record di presenze), ben 397 hanno risposto presente all’evento organizzato da Team Valtellina ASD, quest'anno anticipato a fine primavera rispetto alla sua abituale collocazione settembrina. 

© Davide Vaninetti

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Tappa più selettiva dell'intero circuito, la gara prevedeva la scalata della Colmen di Dazio. Partenza dalla località Paniga (proprio ai piedi di quella che è localmente come la "montagna magica") per una missione verticale da tre chilometri e 200 metri di sviluppo e 650 metri di dislivello positivo. Se al maschile il grande favorito Antonioli - portacolori del Team SCARPA - non lasciava spazio a pronostici alternativi per la vittoria, in gara donne era sfida aperta tra la leader del circuito Sveva Della Pedrina (La Recastello) e Arianna Oregioni (Team Valtellina ASD) dalla vicina Dervio, peraltro reduce dal brillante secondo posto nella Resegup di sabato 6 giugno, a sua volta chiuso in quinta posizione dalla chiavennasca Della Pedrina. 

© Davide Vaninetti

© Davide Vaninetti

Pronostico blindato quindi e puntualmente confermato da Antonioli in campo maschile con il tempo finale di ventisei minuti e 10 secondi. Secondo gradino del podio con un ritardo di soli 33 secondi per Massimo Triulzi (GP Valchiavenna) che ha prevalso per due secondi in volata su Matteo Corazza (Team Valtellina ASD). A completare la top five sono stati nell'ordine Guido Rovedatti (che ha portato a due la quota del team organizzatore nella parte altissima della classifica) e il giovane Matteo Bonetti di US Malonno. La top ten prosegue dalla sesta alla decima posizione con Jacopo Perico (Team Valtellina ASD), Matteo Radman, Tommaso Caneva (GP Talamona), Matte Bottà (Team Valtellina ASD) e Roberto Ruga (Centro Lario).

© Elio Testa

© Elio Testa

A spuntarla nella sfida due di gara donne è stata Arianna Oregioni che ha chiuso la missione vittoria alla Casermetta di Cima Colmen trenta minuti e 15 secondi dopo il segnale di partenza da Paniga, assicurandosi la ventiduesima casella di una classifica assoluta da quasi quattrocento effettivi. Seconda posizione per Sveva Della Pedrina (Recastello) con un ritardo per soli cinque secondi inferiore al minuto. Sul terzo gradino del podio è salita invece con il tempo di trentadue minuti e 31 secondi la sempre competitiva Barbara Sangalli di AS Premana. A completare la top five femminile sono state altre due portacolori dei padroni di caa di Team Valtellina ASD: Raffaella Rossi e Federica Morosini, entrambe del Team Valtellina.

© Davide Vaninetti

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Entrato con il Colmen Vertical nel suo... girone di ritorno, il circuito GOinUP punta ora sulla settima delle sue dieci tappe: la Lavensù di mercoledì 24 giugno a Gerola Alta, questa volta sul versante orobico della Bassa Valtellina. A metà strada tra Colmen Vertical e Lavensù, spazio mercoledì 17 giugno al Montemezzo Vertical con vista sul Lago di Como, seconda delle tre gare amiche del circuito.

Per iscrizioni e info: https://www.goinupvertical.it

© Davide Vaninetti

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