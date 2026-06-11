Assolo di Antonioli nel Colmen Vertical, Oregioni la spunta su Della Pedrina

Pronostico blindato quindi e puntualmente confermato da Antonioli in campo maschile con il tempo finale di ventisei minuti e 10 secondi. Secondo gradino del podio con un ritardo di soli 33 secondi per Massimo Triulzi (GP Valchiavenna) che ha prevalso per due secondi in volata su Matteo Corazza (Team Valtellina ASD). A completare la top five sono stati nell'ordine Guido Rovedatti (che ha portato a due la quota del team organizzatore nella parte altissima della classifica) e il giovane Matteo Bonetti di US Malonno. La top ten prosegue dalla sesta alla decima posizione con Jacopo Perico (Team Valtellina ASD), Matteo Radman, Tommaso Caneva (GP Talamona), Matte Bottà (Team Valtellina ASD) e Roberto Ruga (Centro Lario).